Bir Dizi Daha Bitiyor: Kanal D'nin İddialı Dizisi İçin Final Kararı!
Bir Dizi Daha Bitiyor: Kanal D'nin İddialı Dizisi İçin Final Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Televizyonda yeni yayın dönemi hızlı başlasa da çoğu dizi beklenilen reyting oranına ulaşamadığı için erken final kararı alıyor. Bu final kararlarından biri de Kanal D'nin iddialı dizisi için geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi için kanallar birbirinden iddialı dizilerle sezona giriş yapsa da çoğu dizi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.
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Kör Nokta'yla beraber diziler için final sezonu açılırken hem geçtiğimiz sezon hem bu sezondan reytingi düşük diziler ekrana veda etmeye başladı.
Yerli diziler için son final haberi NOW'da yayınlanan Kirli Sepeti'nden gelirken şimdi de Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Güzel Aşklar Diyarı'ndan üzücü haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mahsun Kırmızıgül'ün yapım şirketi olan Boyut Film imzalı Güzel Aşklar Diyarı, düşük reytinglerin ardından final kararı aldı.
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