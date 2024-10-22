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Bir Dizi Daha Bitiyor: Kanal D'nin İddialı Dizisi İçin Final Kararı!

Bir Dizi Daha Bitiyor: Kanal D'nin İddialı Dizisi İçin Final Kararı!

Kanal D yerli dizi Güzel Aşklar Diyarı Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 12:28

Televizyonda yeni yayın dönemi hızlı başlasa da çoğu dizi beklenilen reyting oranına ulaşamadığı için erken final kararı alıyor. Bu final kararlarından biri de Kanal D'nin iddialı dizisi için geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi için kanallar birbirinden iddialı dizilerle sezona giriş yapsa da çoğu dizi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi için kanallar birbirinden iddialı dizilerle sezona giriş yapsa da çoğu dizi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Diziler birer birer final kararı alırken ilk final haberi atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinden gelmişti.

Kör Nokta'yla beraber diziler için final sezonu açılırken hem geçtiğimiz sezon hem bu sezondan reytingi düşük diziler ekrana veda etmeye başladı.

Kör Nokta'yla beraber diziler için final sezonu açılırken hem geçtiğimiz sezon hem bu sezondan reytingi düşük diziler ekrana veda etmeye başladı.

Yerli diziler için son final haberi NOW'da yayınlanan Kirli Sepeti'nden gelirken şimdi de Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Güzel Aşklar Diyarı'ndan üzücü haber geldi.

Yerli diziler için son final haberi NOW'da yayınlanan Kirli Sepeti'nden gelirken şimdi de Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Güzel Aşklar Diyarı'ndan üzücü haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mahsun Kırmızıgül'ün yapım şirketi olan Boyut Film imzalı Güzel Aşklar Diyarı, düşük reytinglerin ardından final kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mahsun Kırmızıgül'ün yapım şirketi olan Boyut Film imzalı Güzel Aşklar Diyarı, düşük reytinglerin ardından final kararı aldı.

Güzel Aşklar Diyarı, 6. bölümde final yapacak.

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