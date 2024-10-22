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Vallahi Kavuştular! Seyran ve Ferit'in Bir Araya Geldiği Yalı Çapkını Fragmanı Zirvede

Vallahi Kavuştular! Seyran ve Ferit'in Bir Araya Geldiği Yalı Çapkını Fragmanı Zirvede

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 11:40

Star TV'nin fenomen haline gelmiş dizisi Yalı Çapkını, senaryosunda öyle karmaşık konulara yer verdi ki reytinglerindeki düşüş herkesi şaşırttı. 3. sezonda diziyi toparlamaya çalışan senaryo ekibi, yayınlanan yeni bölüm fragmanında umut vaat eden sahnelerle hepimizin gönlünü kazandı. Peki, Seyran ve Ferit gerçekten kavuştu mu?

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Star TV'nin bir dönem reytingleri katlaya katlaya arttıran dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonunda artık izleyici tepkisiyle karşılaşmış ve resmen protesto edilmişti.

Star TV'nin bir dönem reytingleri katlaya katlaya arttıran dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonunda artık izleyici tepkisiyle karşılaşmış ve resmen protesto edilmişti.

Bunun en büyük sebebi ise başrol çiftin zırt pırt ayrılması ve işlenmesi gereken hikâyenin rayından çıkmasıydı.

Zaten hiçbir şeyin doğru düzgün ilerlemediği dizide 3. sezona geldiğimizde farklı karakterlerle partner olan SeyFer'i böyle görmeye dayanamayan izleyiciler diziyi kaderine terk etmiş ve Yalı Çapkını ilk 5'e zor girer olmuştu.

Zaten hiçbir şeyin doğru düzgün ilerlemediği dizide 3. sezona geldiğimizde farklı karakterlerle partner olan SeyFer'i böyle görmeye dayanamayan izleyiciler diziyi kaderine terk etmiş ve Yalı Çapkını ilk 5'e zor girer olmuştu.

Düşen reytingleri toplamak ve izleyiciye istediğini vermek için tüm tuşlara basan Yalı Çapkını son bölümde iyi bir yükseliş yaşarken yeni bölüm fragmanı izleyiciyi resmen büyüledi.

Düşen reytingleri toplamak ve izleyiciye istediğini vermek için tüm tuşlara basan Yalı Çapkını son bölümde iyi bir yükseliş yaşarken yeni bölüm fragmanı izleyiciyi resmen büyüledi.

İlk sezona atıfta bulunarak "Hadi" deyip Seyran'a yalıya gitme teklifinde bulunan Ferit, "Seyfer kavuşuyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

İlk sezona atıfta bulunarak "Hadi" deyip Seyran'a yalıya gitme teklifinde bulunan Ferit, "Seyfer kavuşuyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı ve gelen yorumlar:

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