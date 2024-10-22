Vallahi Kavuştular! Seyran ve Ferit'in Bir Araya Geldiği Yalı Çapkını Fragmanı Zirvede
Vallahi Kavuştular! Seyran ve Ferit'in Bir Araya Geldiği Yalı Çapkını Fragmanı Zirvede
Star TV'nin fenomen haline gelmiş dizisi Yalı Çapkını, senaryosunda öyle karmaşık konulara yer verdi ki reytinglerindeki düşüş herkesi şaşırttı. 3. sezonda diziyi toparlamaya çalışan senaryo ekibi, yayınlanan yeni bölüm fragmanında umut vaat eden sahnelerle hepimizin gönlünü kazandı. Peki, Seyran ve Ferit gerçekten kavuştu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin bir dönem reytingleri katlaya katlaya arttıran dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonunda artık izleyici tepkisiyle karşılaşmış ve resmen protesto edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaten hiçbir şeyin doğru düzgün ilerlemediği dizide 3. sezona geldiğimizde farklı karakterlerle partner olan SeyFer'i böyle görmeye dayanamayan izleyiciler diziyi kaderine terk etmiş ve Yalı Çapkını ilk 5'e zor girer olmuştu.
Düşen reytingleri toplamak ve izleyiciye istediğini vermek için tüm tuşlara basan Yalı Çapkını son bölümde iyi bir yükseliş yaşarken yeni bölüm fragmanı izleyiciyi resmen büyüledi.
İlk sezona atıfta bulunarak "Hadi" deyip Seyran'a yalıya gitme teklifinde bulunan Ferit, "Seyfer kavuşuyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı ve gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın