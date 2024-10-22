Vallahi Kavuştular! Seyran ve Ferit'in Bir Araya Geldiği Yalı Çapkını Fragmanı Zirvede

Star TV'nin fenomen haline gelmiş dizisi Yalı Çapkını, senaryosunda öyle karmaşık konulara yer verdi ki reytinglerindeki düşüş herkesi şaşırttı. 3. sezonda diziyi toparlamaya çalışan senaryo ekibi, yayınlanan yeni bölüm fragmanında umut vaat eden sahnelerle hepimizin gönlünü kazandı. Peki, Seyran ve Ferit gerçekten kavuştu mu?