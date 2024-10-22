Mide Bulandırdı: MasterChef'te Islak Hamburgeri Tek Hamlede Yiyen Şefler Tepki Aldı
Mide Bulandırdı: MasterChef'te Islak Hamburgeri Tek Hamlede Yiyen Şefler Tepki Aldı
TV8 ekranlarında 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan ıslak hamburger istedi. En iyi ıslak hamburgeri yapan Muratcan, mavi takım kaptanı olurken şefler ıslak hamburgeri tek hamlede yemeye çalışarak ekran başındaki izleyiciden tepki topladı.
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler, mavi takım kaptanlığı için yarışmacılardan ıslak hamburger istedi.
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Muratcan'ın kazandığı yarışta şefler ıslak hamburger yemeye doyarken yaşanan bir iddialaşma ekran başındaki izleyiciyi epey rahatsız etti.
Danilo Şef'in ıslak hamburgeri tek hamlede yeme iddiası üzerine tüm şefler ıslak hamburgeri bir anda ağzına tıkıştırdı.
Söz konusu anlar izleyicilerden mide bulandırdığına dair tepki aldı.
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