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Mide Bulandırdı: MasterChef'te Islak Hamburgeri Tek Hamlede Yiyen Şefler Tepki Aldı

Mide Bulandırdı: MasterChef'te Islak Hamburgeri Tek Hamlede Yiyen Şefler Tepki Aldı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 10:39

TV8 ekranlarında 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan ıslak hamburger istedi. En iyi ıslak hamburgeri yapan Muratcan, mavi takım kaptanı olurken şefler ıslak hamburgeri tek hamlede yemeye çalışarak ekran başındaki izleyiciden tepki topladı.

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler, mavi takım kaptanlığı için yarışmacılardan ıslak hamburger istedi.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler, mavi takım kaptanlığı için yarışmacılardan ıslak hamburger istedi.

Muratcan'ın kazandığı yarışta şefler ıslak hamburger yemeye doyarken yaşanan bir iddialaşma ekran başındaki izleyiciyi epey rahatsız etti.

Muratcan'ın kazandığı yarışta şefler ıslak hamburger yemeye doyarken yaşanan bir iddialaşma ekran başındaki izleyiciyi epey rahatsız etti.

Danilo Şef'in ıslak hamburgeri tek hamlede yeme iddiası üzerine tüm şefler ıslak hamburgeri bir anda ağzına tıkıştırdı.

Danilo Şef'in ıslak hamburgeri tek hamlede yeme iddiası üzerine tüm şefler ıslak hamburgeri bir anda ağzına tıkıştırdı.

Söz konusu anlar izleyicilerden mide bulandırdığına dair tepki aldı.

Söz konusu anlar izleyicilerden mide bulandırdığına dair tepki aldı.

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