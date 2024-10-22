Gülse Birsel'in Sözlerinden Sonra Bir X Kullanıcısının Avrupa Yakası'na Dair Söyledikleri Tartışma Konusu Oldu

Gülse Birsel'in Vural Çelik'in ölümünün ardından dile getirdiği sözler geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Birsel'in sözlerinin ardından Avrupa Yakası'nın bir daha asla eskisi gibi izlenemeyeceğine dair yorumlar sosyal medyada uçuşmuştu. İşte o tespitlerden biriyle karşınızdayız.