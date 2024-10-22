Gülse Birsel'in Sözlerinden Sonra Bir X Kullanıcısının Avrupa Yakası'na Dair Söyledikleri Tartışma Konusu Oldu
Gülse Birsel'in Sözlerinden Sonra Bir X Kullanıcısının Avrupa Yakası'na Dair Söyledikleri Tartışma Konusu Oldu
Gülse Birsel'in Vural Çelik'in ölümünün ardından dile getirdiği sözler geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Birsel'in sözlerinin ardından Avrupa Yakası'nın bir daha asla eskisi gibi izlenemeyeceğine dair yorumlar sosyal medyada uçuşmuştu. İşte o tespitlerden biriyle karşınızdayız.
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Avrupa Yakası'nda Kubilay ve Gülenay Peynircioğlu karakterleriyle tanınan Vural Çelik 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Vural Çelik'in vefatının ardından odak noktası ünlü oyuncunun dizi dünyasına küskünlüğü, yalnızlığını paylaştığı videolar ve tabii Gülse Birsel ile yıllar önce bozulan arkadaşlıkları olmuştu.
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Gülse Birsel'in ünlü oyuncunun cezanesine katılmaması, hatta arkasından dile getirdiği sözler sosyal medyada epey tepki toplamıştı. Öyle ki şu an pek çok kişi Gülse Birsel'e kızgın ve kendilerince tepkilerini bir yerlere yöneltiyorlar.
Tepkinin yöneldiği noktalardan birisi de televizyon dünyamıza damga vuran Avrupa Yakası dizisi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu olaylardan sonra diziyi bir daha aynı gözle izleyemeyeceğini dile getiriyor. İşte o yorumlardan biriyle karşınızdayız.
X/Twitter'da @hayircanimhayir adlı bir kullanıcı, "Sizi bir daha asla aynı samimiyet ve duyguyla izleyemeyeceğim gerçeği... Gülse 20 yıllık dizinin safe placeliğini nasıl bir günde bitirdin anlatsana" diyerek çıkıştı. Bu arada Türkçesini yazalım, safe place 'güvenli bir yer' demek. Türkçesi varken yabancı kelime kullanmaya gerek yok.
Kullanıcının bu yorumuna hem destekleyen hem de eleştiren yanıtlar geldi:
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