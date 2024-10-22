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İbretlik Olaylar İzlediğimiz Müge Anlı'ya İzleyicilerden Gelen Yorumlar

İbretlik Olaylar İzlediğimiz Müge Anlı'ya İzleyicilerden Gelen Yorumlar

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 14:23

Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen projelerinden olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'yı izleyen seyirciler ekran başında yaptıkları yorumları sık sık sosyal medyada paylaşır oldu. Biz de bu yorumlardan birkaçını derledik.

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2008 yılından beri atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri oluyor.

2008 yılından beri atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri oluyor.

Fenomen haline gelen Müge Anlı, hafta içi her gün vazgeçilmezimiz haline gelirken programda işlenen ibretlik olaylar kanımızı donduruyor.

Fenomen haline gelen Müge Anlı, hafta içi her gün vazgeçilmezimiz haline gelirken programda işlenen ibretlik olaylar kanımızı donduruyor.

Yeni haftada intihar girişiminde bulunan Seyfi Birbir'in hastanede tedavi altında olduğunu açıklayan Anlı, Birbir'in 4 yaşındaki oğlunun kaybı hakkında yargılanacağını belirtti.

Yeni haftada intihar girişiminde bulunan Seyfi Birbir'in hastanede tedavi altında olduğunu açıklayan Anlı, Birbir'in 4 yaşındaki oğlunun kaybı hakkında yargılanacağını belirtti.

Bunun dışında babası yaşındaki Öcal'la kaçan Kübra'yı eve dönmeye ikna etmeye çalışan Anlı, uzun süre dil dökerken ölümü şaibeli bulunan Şemsettin Emecen'in kızı ve üvey annesi birbirine girdi.

Bunun dışında babası yaşındaki Öcal'la kaçan Kübra'yı eve dönmeye ikna etmeye çalışan Anlı, uzun süre dil dökerken ölümü şaibeli bulunan Şemsettin Emecen'in kızı ve üvey annesi birbirine girdi.

Burada bahsetmiştik:

16 yıldır bir sabah klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izleyen seyirciler ekran başında yaptıkları yorumları sosyal medyaya taşıdı. Biz de X'e gelen yorumları sizler için derledik.

16 yıldır bir sabah klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izleyen seyirciler ekran başında yaptıkları yorumları sosyal medyaya taşıdı. Biz de X'e gelen yorumları sizler için derledik.
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lilithtrinity

haticenin bakışlardan zeka fışkırıyor. işin kötüsü yarınlar yokmuşcasına ürüyor.