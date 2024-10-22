İbretlik Olaylar İzlediğimiz Müge Anlı'ya İzleyicilerden Gelen Yorumlar

Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen projelerinden olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'yı izleyen seyirciler ekran başında yaptıkları yorumları sık sık sosyal medyada paylaşır oldu. Biz de bu yorumlardan birkaçını derledik.