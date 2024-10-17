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Kibarlığıyla İzleyenleri Hayran Bıraktı: Motosikletini Beğendiği Genç Kadınla Sohbet Eden Küçük Çocuk Gündemde

Kibarlığıyla İzleyenleri Hayran Bıraktı: Motosikletini Beğendiği Genç Kadınla Sohbet Eden Küçük Çocuk Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 10:15

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Motosikletini beğendiği genç kadına yaklaşımıyla gönüllere taht kuran çocuğun görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı. Motosikletli gencin 'Gaz vermek ister misin?' sorusu üzerine gaz veren küçük çocuk, 'Ben de alacağım ya, bu yaşlarda olmaz da büyüyünce net almayı düşünüyorum.' dedi.

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Genç kadının motosikletine hayranlıkla bakan küçük çocuk, kibarlığı ve saygısıyla izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Genç kadının motosikletine hayranlıkla bakan küçük çocuk, kibarlığı ve saygısıyla izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Motosikleti çok beğendiğini söyleyen küçük çocuk, gencin, "Gaz vermek ister misin?" sorusu üzerine gaza bastı. Küçük çocuk, "Ben de alacağım ya, bu yaşlarda olmaz da büyüyünce net almayı düşünüyorum." dedi.

Motosikleti çok beğendiğini söyleyen küçük çocuk, gencin, "Gaz vermek ister misin?" sorusu üzerine gaza bastı. Küçük çocuk, "Ben de alacağım ya, bu yaşlarda olmaz da büyüyünce net almayı düşünüyorum." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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EngineerMind

30 sene öncesinin sıradanı günümüzde sıradışı…

shizuka__

Çok normal ( olması gereken ) dialoğu içerik yapmanıza daha çok şaşırdım neyse