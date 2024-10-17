Kibarlığıyla İzleyenleri Hayran Bıraktı: Motosikletini Beğendiği Genç Kadınla Sohbet Eden Küçük Çocuk Gündemde

Motosikletini beğendiği genç kadına yaklaşımıyla gönüllere taht kuran çocuğun görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı. Motosikletli gencin 'Gaz vermek ister misin?' sorusu üzerine gaz veren küçük çocuk, 'Ben de alacağım ya, bu yaşlarda olmaz da büyüyünce net almayı düşünüyorum.' dedi.