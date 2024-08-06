Kerem Öncel’in Coşkulu Aktarımıyla Yarı Final Sevincini İliklerimize Kadar Hissettik!

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatları’nda bugün Çin ile karşı karşıya geldi ve 3-2 skorla galibiyeti aldık. Galibiyet bizi yarı finale yükseltirken sevincimiz adeta damarlarımızda akan kandaydı.
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TRT Spor Spikeri Kerem Öncel de maçı bizlere tüm coşkusuyla aktardı.
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Yarı final sevincini yaşadığı anları da Twitter hesabından paylaştı.
İşte o anlar 👇
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