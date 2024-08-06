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Kerem Öncel’in Coşkulu Aktarımıyla Yarı Final Sevincini İliklerimize Kadar Hissettik!

Kerem Öncel’in Coşkulu Aktarımıyla Yarı Final Sevincini İliklerimize Kadar Hissettik!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 19:47

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Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatları’nda bugün Çin ile karşı karşıya geldi ve 3-2 skorla galibiyeti aldık. Galibiyet bizi yarı finale yükseltirken sevincimiz adeta damarlarımızda akan kandaydı.

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TRT Spor Spikeri Kerem Öncel de maçı bizlere tüm coşkusuyla aktardı.

TRT Spor Spikeri Kerem Öncel de maçı bizlere tüm coşkusuyla aktardı.

Yarı final sevincini yaşadığı anları da Twitter hesabından paylaştı.

Yarı final sevincini yaşadığı anları da Twitter hesabından paylaştı.

İşte o anlar 👇

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