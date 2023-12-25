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Kendisini Mesih İlan Eden Hasan Mezarcı, Noel'de Doğum Günü Dileklerini Paylaştı

Kendisini Mesih İlan Eden Hasan Mezarcı, Noel'de Doğum Günü Dileklerini Paylaştı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.12.2023 - 01:41

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Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı, bu yıl da Noel gününde doğum gününü kutladı. Bakalım Hasan Mezarcı'nın bu yılki dileklerinde ne varmış?🤔

Kaynak: https://twitter.com/mesih_isa_hasan/s...
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Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Hristiyanlar Hz.İsa'nın doğumu olarak kutladığı 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede kendi doğum gününü kutladı.

Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Hristiyanlar Hz.İsa'nın doğumu olarak kutladığı 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede kendi doğum gününü kutladı.

Hasan Mezarcı'nın geçtiğimiz yılki kutlamasını da sizlerle paylaşmıştık.👇

Mezarcı, bu yılda geleceği bozmadı ve sosyal medyadan Noel mesajı yayınladı:

Kendisine yorumlar da gecikmedi.👇

Kendisine yorumlar da gecikmedi.👇
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👇

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