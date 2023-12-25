Kendisini Mesih İlan Eden Hasan Mezarcı, Noel'de Doğum Günü Dileklerini Paylaştı

Kaynak: https://twitter.com/mesih_isa_hasan/s...
Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı, bu yıl da Noel gününde doğum gününü kutladı. Bakalım Hasan Mezarcı'nın bu yılki dileklerinde ne varmış?🤔
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Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Hristiyanlar Hz.İsa'nın doğumu olarak kutladığı 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede kendi doğum gününü kutladı.
Mezarcı, bu yılda geleceği bozmadı ve sosyal medyadan Noel mesajı yayınladı:
Kendisine yorumlar da gecikmedi.👇
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