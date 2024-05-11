Kenan İmirzalıoğlu'nu Güldüren Sorudan MasterChef Metin'in İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kenan İmirzalıoğlu'nu Güldüren Sorudan MasterChef Metin'in İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
11 Mayıs Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kala yarışmaya veda eden son isim Furkan olmuştu. Bu hafta da erkek yarışmacılar arasında yapılacak elemede ikinci eleme adayı belli oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine hayranlıkla izlerken yeni bölüm fragmanındaki kaos miktarı asla son bölümü aratmadı. Fatih'in Görkem ve Ömer'i basması bir yana Giray ve Doğa ilişkisi karşısında giderek daha da kudurması keyfimizi ikiye katladı.
Kanal D'de 3 sezondur devam eden Yargı'nın finaline çok az bir zaman kaldı. Dizinin çekimleri bitmek üzereyken, Ilgaz ve Ceylin'in evi boşaltılmaya başlandı.
MasterChef şampiyonlarından Metin Yavuz, ChefStory'nin YouTube hesabına konuştu. MasterChef macerasını anlatan şampiyon isim Danilo Şef hakkında bomba açıklamada bulundu.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine hayranlıkla izledik. Fatih'in Doğa'yı kıskanmaktan yataklara düştüğü bölümde Doğa ve Giray ilişkisi herkes tarafından onaylanırken, Fatih'in düştüğü haller içimizin yağlarını eritti.
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Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar'ın son bölümüne Adnan Oktar göndermesi damga vurdu. Kendini mehdi ilan eden şahsın başına gelenler viral oldu.
atv ekranlarının efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar yaşandı. Çıkan sesli sorudaki ördek sesine gülmekten kendini alıkoyamayan Kenan İmirzalıoğlu geceye damga vurdu.
Kızılcık Şerbeti'nde Mihri ve Ertuğrul karakterlerine hayat veren Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, diziden ayrılmalarının ardından ilk kez bir araya geldi.
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