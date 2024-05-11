Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılan Mihri ve Ertuğrul Aylar Sonra Bir Araya Geldi!
Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılan Mihri ve Ertuğrul Aylar Sonra Bir Araya Geldi!
Kızılcık Şerbeti'nde Mihri ve Ertuğrul karakterlerine hayat veren Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, diziden ayrılmalarının ardından ilk kez bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti bomba etkisi yaratan bölümlerle tam gaz devam ediyor.
Diziye 2. sezonda dahil olan sunroof Mihri ve babası Ertuğrul Şerbo'ya yeni bir soluk getirirken, karakterlerin hikâyesi bitmiş ve kadrodan ayrılmışlardı.
Metehan tarafından iki kez reddedilen Mihri'nin intiharı üzerine ülkeyi terk etme kararı alan Ertuğrul kızıyla Londra'ya gitmiş ve Kayra Şenocak ile Gizem Yanık diziye veda etmişlerdi.
Dizide baba-kızı canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık'ın vedaları Şerbo izleyicilerini epey üzerken, ikili aylar sonra bir araya geldi.
O anları Instagram hesabında paylaşan Gizem Yanık "Bazı özlemler giderildi" notunu düşerken, Şerbo izleyicileri bu buluşmaya çok sevindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın