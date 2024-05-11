Gaddar'daki Adnan Oktar Göndermeli Sahte Mehdi Sahnesi Gündem Oldu!
Gaddar'daki Adnan Oktar Göndermeli Sahte Mehdi Sahnesi Gündem Oldu!
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar'ın son bölümüne Adnan Oktar göndermesi damga vurdu. Kendini mehdi ilan eden şahsın başına gelenler viral oldu.
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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara geri döndüren Gaddar'ın son bölümü yine sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı.
Sevilen dizide kendini mehdi olarak tanıtan Arif Mübarek'in konusu işlenirken, bu sahnelerde Adnan Oktar'a göndermeler yapılmıştı.
Dizide Gaddar karakterinin Arif Mübarek isimli kişiye sahte mehdi olduğunu itiraf ettirmek için hadım etmekle tehdit ettiği anlar geceye damga vurdu.
'Bana bir şey olmayacağını bilirler. Bana kimse dokunamaz. Mehdiyim çünkü ben. Seçilmiş insanım çünkü ben. Dokun bak nasıl çarpılıyorsun.' sözleriyle şaşırtan sahte mehdi, Gaddar'ın tehditleriyle gerçekleri itiraf etti.
İşte o sahne:
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