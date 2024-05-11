MasterChef Şampiyonu Metin'den Çok Konuşulacak "Danilo Şef" İtirafı!
MasterChef Şampiyonu Metin'den Çok Konuşulacak "Danilo Şef" İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ft2Za...
MasterChef şampiyonlarından Metin Yavuz, ChefStory'nin YouTube hesabına konuştu. MasterChef macerasını anlatan şampiyon isim Danilo Şef hakkında bomba açıklamada bulundu.
KAYNAK: ChefStory
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MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olan Metin Yavuz iyi bir şef olduğunu tüm Türkiye'ye kanıtlamıştı.
Yarışmanın ardından kavumacı açan Metin uzun süren sessizliğin ardından ilk kez ChefStory YouTube hesabına konuştu.
MasterChef'te yaşadıklarını anlatan Metin, Danilo Şef'e karşı hırlandığının ayrıca altını çizerken o anlar kısa sürede viral oldu.
Yarışmaya çok rahat girdiğini anlatan Metin Yavuz, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten "Evet" alıp Danilo Şef'ten "Hayır" alında aşırı hırslandığını anlattı.
Danilo Şef'in "Hayır" demesinin ardından hırslandığını ve bu hırsın onu şampiyon yaptığını belirten Metin, bu nedenle Danilo Şef'i ayrıca çok sevdiğini belirtti.
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Daha önce her zaman hırslı olduğunu anlatan Metin Yavuz, şampiyon olduktan sonra hırslarını bir kenara bıraktığının altını çizdi.
Metin Yavuz'u buradan izleyebilirsiniz:
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