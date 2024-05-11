Ahlak Bekçisi Fatih'in Depresyona Girdiği Kızılcık Şerbeti'nde İçimizin Yağları Eridi!
Ahlak Bekçisi Fatih'in Depresyona Girdiği Kızılcık Şerbeti'nde İçimizin Yağları Eridi!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine hayranlıkla izledik. Fatih'in Doğa'yı kıskanmaktan yataklara düştüğü bölümde Doğa ve Giray ilişkisi herkes tarafından onaylanırken, Fatih'in düştüğü haller içimizin yağlarını eritti.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine kaos ve entrikayı iliklerimize kadar hissederek izledik.
Fatih'in Giray'ı "övülen misafir çocuğu" gibi gördüğü anlarda keyfimiz ikiye katlanırken, Fatih'in kıskançlıktan depresyona girmesiyle içimizin yağları eridi.
Fatih'in ahlak bekçiliğine soyunup Doğa'dan şamarı yemesi apayrı bir zevk verirken, erkolardan nefret etme sebebimiz Fatih'in o anlarına yorum yağdı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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