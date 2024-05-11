Ahlak Bekçisi Fatih'in Depresyona Girdiği Kızılcık Şerbeti'nde İçimizin Yağları Eridi!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine hayranlıkla izledik. Fatih'in Doğa'yı kıskanmaktan yataklara düştüğü bölümde Doğa ve Giray ilişkisi herkes tarafından onaylanırken, Fatih'in düştüğü haller içimizin yağlarını eritti.