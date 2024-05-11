Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'deki Sesli Soruya Gülmekten Kırıldı!
Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'deki Sesli Soruya Gülmekten Kırıldı!
atv ekranlarının efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar yaşandı. Çıkan sesli sorudaki ördek sesine gülmekten kendini alıkoyamayan Kenan İmirzalıoğlu geceye damga vurdu.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümünde herkesi güldüren anlar yaşandı.
Programa katılan yarışmacı 30 bin TL değerindeki sesli soruya kadar başarıyla ilerlerken, sesli soru Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı.
Plastik tavukların çıkardığı seslere gülmekten kendini alıkoyamayan İmirzalıoğlu'nun o anları gündem olurken, İmirzalıoğlu "Kusura bakmayın" lüften" dedi.
Plastik tavukların sesi geldikçe İmirzalıoğlu gülmesini durduramazken, bu anlar Milyoner yarışmasının unutulmazları arasında yer aldı.
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