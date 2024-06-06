Kayınbiraderini İşe Alan Esenyurt Belediye Başkanı'ndan İlginç Savunma: 'Kayın Biraderim Olduğu İçin Almadım'

Seçimler sonrası başlayan belediyelere akraba atama tartışmaları sürerken, bir akraba ataması haberi de CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden geldi. AK Partili üyenin sorusu 'Akrabalarınızı atadınız mı?' sorusunu yanıtlayan Esenyurt belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Kayınbiraderim burada. Ama kayınbiraderim olduğu için değil.' ifadelerini kullandı.