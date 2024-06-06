Kayınbiraderini İşe Alan Esenyurt Belediye Başkanı'ndan İlginç Savunma: 'Kayın Biraderim Olduğu İçin Almadım'

Seçimler sonrası başlayan belediyelere akraba atama tartışmaları sürerken, bir akraba ataması haberi de CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden geldi. AK Partili üyenin sorusu 'Akrabalarınızı atadınız mı?' sorusunu yanıtlayan Esenyurt belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Kayınbiraderim burada. Ama kayınbiraderim olduğu için değil.' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siyasette belediye kadrolarına torpilli atama tartışmaları devam ederken, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel belediyelere yapılan atamaları geri aldırdığını belirterek, 'Biz bu belediyeleri eşe, dosta iş sağlamak için değil, belediyeleri çocukların geleceğine kurtarmak için kazandık' ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamanın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen CHP'ye ait Esenyurt Belediyesi'nde yeni bir 'akraba ataması' tartışması başladı. Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Belediye Başkanı Ahmet Özer'e akrabalarının belediye kadrolarına yerleştirilip yerleştirilmediğini sordu.
Bahsedildiği gibi 5-6 kişilik bir atama olmadığını söyleyen Özer, 'Benim ne kız kardeşim burada ne kızım burada ne oğlum burada. Hiç kimse burada değil. Burada olmaya ihtiyaçları yok. Olsalar da ben istemem.' dedi.
Konuşmasının devamında kayınbiraderinin Belediye kadrosunda olduğunu söyleyen Özer, 'Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane baş müdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da...' ifadelerini kullandı. 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın