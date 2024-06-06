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Detaylar Harika: Kars'ta Bir Grup Öğrenci Kült Kitap Karakterlerini Canlandırdıkları Bir Etkinlik Düzenledi

Detaylar Harika: Kars'ta Bir Grup Öğrenci Kült Kitap Karakterlerini Canlandırdıkları Bir Etkinlik Düzenledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 08:50

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Kitap okuma alışkanlığını çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırmak, onların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve hayal dünyalarını genişletmek adına önemlidir. Bu, onların düşünce yapısını geliştirirken, aynı zamanda dil becerilerini ve kelime dağarcığını da zenginleştirir. Bu nedenle, çocuklar ve gençler arasında kitap okuma alışkanlığı oluşturmak, onların kişisel ve akademik gelişimlerine büyük ölçüde katkı sağlar. Fakat kitap okumayı sevdirmek için en doğru yolu bulmak oldukça önemli.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7xGEXvyTF5/
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Kars'ta bir lisede öğrenciler, kült kitap karakterlerini canlandırdı.

Kars'ta bir lisede öğrenciler, kült kitap karakterlerini canlandırdı.

Germinal'den İnce Memed'e bir çok kitabın canlandırıldığı etkinlikte ortaya harika görüntüler çıktı.

Germinal'den İnce Memed'e bir çok kitabın canlandırıldığı etkinlikte ortaya harika görüntüler çıktı.

İşte o etkinlik;

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benv

Sizleri de eğitimcilerinizi de en içten dileklerimle kutlarım. Özlediğimiz sahneler...

Güven KURAN

bence çok tatlılar tebrik ederim :)

.

küçük prens cok tatlı olmuş😃