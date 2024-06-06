Detaylar Harika: Kars'ta Bir Grup Öğrenci Kült Kitap Karakterlerini Canlandırdıkları Bir Etkinlik Düzenledi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7xGEXvyTF5/
Kitap okuma alışkanlığını çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırmak, onların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve hayal dünyalarını genişletmek adına önemlidir. Bu, onların düşünce yapısını geliştirirken, aynı zamanda dil becerilerini ve kelime dağarcığını da zenginleştirir. Bu nedenle, çocuklar ve gençler arasında kitap okuma alışkanlığı oluşturmak, onların kişisel ve akademik gelişimlerine büyük ölçüde katkı sağlar. Fakat kitap okumayı sevdirmek için en doğru yolu bulmak oldukça önemli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kars'ta bir lisede öğrenciler, kült kitap karakterlerini canlandırdı.
Germinal'den İnce Memed'e bir çok kitabın canlandırıldığı etkinlikte ortaya harika görüntüler çıktı.
İşte o etkinlik;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Sizleri de eğitimcilerinizi de en içten dileklerimle kutlarım. Özlediğimiz sahneler...
bence çok tatlılar tebrik ederim :)
küçük prens cok tatlı olmuş😃