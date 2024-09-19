Kanser Tedavisi Gören Annesinin Aldığı Çeyizleri Açan Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Kanser tedavisi gören annesinin aldığı çeyizlerin eline yeni ulaşması üzerine hüzünlenen genç kadın, 'Yattığı yerden bir de benim çeyizimi diziyor.' diyerek ağladı.
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Eşi tarafından komşusuna bırakıldığını düşündüğü paketini açan kadın, beklenmedik bir hediyeyle karşılaştı. Kanser tedavisi gören annesinin durumunun ağırlaşması sonrası aldığı çeyizleri paketten çıkaran kadın, gözyaşlarını tutamadı.
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Annesini çok özlediğini söyleyen genç kadın, "Yattığı yerden bir de benim çeyizimi diziyor." dedi.
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