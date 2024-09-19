Görüş Bildir
Haberler
Video
Kanser Tedavisi Gören Annesinin Aldığı Çeyizleri Açan Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Kanser Tedavisi Gören Annesinin Aldığı Çeyizleri Açan Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 12:40

İçerik Devam Ediyor

Kanser tedavisi gören annesinin aldığı çeyizlerin eline yeni ulaşması üzerine hüzünlenen genç kadın, 'Yattığı yerden bir de benim çeyizimi diziyor.' diyerek ağladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eşi tarafından komşusuna bırakıldığını düşündüğü paketini açan kadın, beklenmedik bir hediyeyle karşılaştı. Kanser tedavisi gören annesinin durumunun ağırlaşması sonrası aldığı çeyizleri paketten çıkaran kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Eşi tarafından komşusuna bırakıldığını düşündüğü paketini açan kadın, beklenmedik bir hediyeyle karşılaştı. Kanser tedavisi gören annesinin durumunun ağırlaşması sonrası aldığı çeyizleri paketten çıkaran kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Annesini çok özlediğini söyleyen genç kadın, "Yattığı yerden bir de benim çeyizimi diziyor." dedi.

Annesini çok özlediğini söyleyen genç kadın, "Yattığı yerden bir de benim çeyizimi diziyor." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın