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Kanada'da Yoğun Kar Altında Oynanan Final Maçı Görenleri Şaşkına Çevirdi

Kanada'da Yoğun Kar Altında Oynanan Final Maçı Görenleri Şaşkına Çevirdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
11.10.2026 - 11:09

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Futbol maçları, yağmurdan çamura, sıcaktan soğuğa pek çok farklı hava koşulunda oynanabilse de bazı hava olayları oyunun ritmini tamamen değiştirebiliyor. Özellikle yoğun kar yağışı, zemini kayganlaştırıp topun yuvarlanmasını neredeyse imkansız hale getirerek futbolcuları adeta bambaşka bir mücadelenin içine sokuyor.

Kanada'da oynanan Canadian Premier League finalinde yağan kar, sahayı baştan aşağı beyaza bürüdü. Atlético Ottawa ile Cavalry arasındaki karşılaşmada futbolcuların karla kaplı zeminde top peşinde koşmaya çalıştığı, kenarlarda ise kar yığınlarının oluştuğu görüldü. Kar fırtınasının ortasında gelen beraberlik golü sonrası yaşanan sevinç de sahayı biraz olsun ısıttı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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