Kalpazan'ın Final Yapma Nedeninden MasterChef'te Eleme Potasına Giren Yarışmacıya TV Dünyasında Yaşananlar
Kalpazan'ın Final Yapma Nedeninden MasterChef'te Eleme Potasına Giren Yarışmacıya TV Dünyasında Yaşananlar
Merhabalar. Televizyon ve dizi dünyasının gündemi yine çok yoğundu. Ama kaçıranlar için biz bu olayları tek tek derledik. MasterChef Türkiye'den tutun da Kızılcık Şerbeti'ne kadar 30 Kasım Cumartesi günü televizyon dünyasında neler yaşandı? Gelin hep birlikte bakalım...
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. 3. sezonun en sevilen karakterlerinden Firaz, şirket hisselerini satarak yurt dışına kaçtı. Firaz'ın bu ani gidişi izleyiciyi üzerken Deniz Tural, beklenen haberi verdi. Tural, Firaz'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı.
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Esra Erol'un programına çıkıp "Tek suçum güzel olmak" çıkışıyla ünlenen Yazgül, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Şimdilerde TikTok fenomeni olan Yazgül, buradan elde ettiği kazanç hakkında konuştu. Yazgül, şu an sevgilisi olduğunu ve onun kendisine ev açtığını da anlattı. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan için final kararı alındı. Reytingleri yüksek olmasına rağmen dizinin final yapması fanlarını çok üzdü. İzleyiciler ve dizi ekibi tepkilerini sosyal medyadan dile getirdiler. Bir diğer tepki de son yılların en gözde oyuncularından biri olan Devrim Özkan'dan geldi. Özkan yaptığı bir paylaşımda sistemi eleştirdi. İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti'nde Heves ve Giray'ı canlandıran Şebnem Dönmez ile Kaan Taşaner diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncuların ayrılığı dizinin fanları arasında çok konuşulmuştu. Şimdilerde iki oyuncudan yepyeni bir haber var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaan Taşaner, TRT 1 dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosuna dahil oldu. Şebnem Dönmez de daha önceden bu diziye geçmişti. İşte detaylar...
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, Doğa'dan tutun da Görkem'e yaptıklarına kadar herkesin dilinde. Karakterin toksikliği üzerinden izleyiciler birbirinden farklı çıkarımlar yapıyorlar. Bunlardan birisi de burcunun ne olduğu... Kızılcık Şerbeti'nin resmi X hesabı takipçilerine bu soruyu yöneltti. Paylaşıma Doğukan Güngör de cevap vermekte gecikmedi. Gelin onun paylaşımına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan Kerem'i sevmediği ve zorbaladığı sık sık gündem oluyor. Seyirciler programdaki kesitleri sosyal medyada paylaşıp Mehmet Şef hakkında yorumda bulunurken Mehmet Şef'ten yanıt gecikmedi. Geçtiğimiz haftalarda Kerem'e "Bizden beş kuruş alamadın" diyen Mehmet Şef, bu sözleri nedeniyle yoğun linç aldı. Mehmet Şef, söz konusu zorbalık iddialarına programda yanıt verdi.
Arka Sokaklar dizisine gelen RTÜK cezası şu an tüm Türkiye'nin gündeminde. Dizinin ceza almasını dizinin oyuncuları da hayranları da eleştirdi. Dizinin eski yönetmeni Orhan Oğuz ise eleştiri oklarını dizi ekibine yöneltti. Yaptığı bir sosyal medya paylaşımında tartışılacak sözler dile getirdi. İşte detaylar...
Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan henüz 6 bölümdür yayında olmasına rağmen final kararıyla şaşırtmıştı. Şu an reytinglerde geçerli oranlar almasına ve daha düşük reytingli diziler olmasına rağmen Kalpazan'ın neden finale gittiği merak yaratırken Birsen Altuntaş sebebi açıkladı. Altuntaş, haberinde Kalpazan'ın gelirinin az olması nedeniyle finale gittiğini belirtti. İşte haberin detayları...
MasterChef'te eleme heyecanı artıyor. Şef Vedat Başaran'ın konuk olduğu programda yarışmacılar her zaman olduğu gibi yine ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Programa hem Türk hem de uluslararası yemekler damgasını vurdu. Peki, MasterChef Türkiye'de kim eleme adayı oldu? Potaya kim girdi? MasterChef'in 17. haftasında 4. eleme adayı kim oldu?
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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