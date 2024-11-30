Kalpazan'ın Final Yapma Nedeninden MasterChef'te Eleme Potasına Giren Yarışmacıya TV Dünyasında Yaşananlar

Merhabalar. Televizyon ve dizi dünyasının gündemi yine çok yoğundu. Ama kaçıranlar için biz bu olayları tek tek derledik. MasterChef Türkiye'den tutun da Kızılcık Şerbeti'ne kadar 30 Kasım Cumartesi günü televizyon dünyasında neler yaşandı? Gelin hep birlikte bakalım...