Arka Sokaklar'ın Eski Yönetmeni RTÜK Cezası Hakkında Bir Paylaşım Yaptı
Arka Sokaklar'ın Eski Yönetmeni RTÜK Cezası Hakkında Bir Paylaşım Yaptı
Arka Sokaklar dizisine gelen RTÜK cezası şu an tüm Türkiye'nin gündeminde. Dizinin ceza almasını dizinin oyuncuları da hayranları da eleştirdi. Dizinin eski yönetmeni Orhan Oğuz ise eleştiri oklarını dizi ekibine yöneltti. Yaptığı bir sosyal medya paylaşımında tartışılacak sözler dile getirdi. İşte detaylar...
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Yapımcı ve yönetmen Orhan Oğuz, Arka Sokaklar dizisini ta 2006 yılından 2024'e kadar 18 sene yönetmişti. Ancak geçtiğimiz yaz dizinin yönetmenliğinden ayrılmıştı.
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Basına yansıyan haberlere göre Orhan Oğuz, diziyi kendisinin bırakmadığını, format değişikliğine gidileceği için kendisinin ayrıldığını dile getirmişti.
Arka Sokaklar'a gelen RTÜK cezasının ardından oyunculardan ve izleyicilerden pek çok tepki gelmişti. O tepkilerden biri de Orhan Oğuz'dan geldi.
Orhan Oğuz yaptığı Instagram paylaşımında format değişikliğinin tehlikeli olduğunu ve değiştirenlerin bunun cezasını çekeceklerini söyledi. İlker İnanoğlu'nun babası Türker İnanoğlu'nun mezarında rahat uyuyamadığını düşündüğünü söyledi.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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