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Kalpazan Dizisinin Final Yapma Nedeni Belli Oldu

Kalpazan Dizisinin Final Yapma Nedeni Belli Oldu

Kalpazan Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.11.2024 - 13:47

Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan henüz 6 bölümdür yayında olmasına rağmen final kararıyla şaşırtmıştı. Şu an reytinglerde geçerli oranlar almasına ve daha düşük reytingli diziler olmasına rağmen Kalpazan'ın neden finale gittiği merak yaratırken Birsen Altuntaş sebebi açıkladı. Altuntaş, haberinde Kalpazan'ın gelirinin az olması nedeniyle finale gittiğini belirtti. İşte haberin detayları...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan, henüz 6 bölümdür yayında. Reytinglerde çok güçlü rakipleri olmasına rağmen 4 küsür oranlarını yakalayan dizi hakkında ise final kararı alındı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan, henüz 6 bölümdür yayında. Reytinglerde çok güçlü rakipleri olmasına rağmen 4 küsür oranlarını yakalayan dizi hakkında ise final kararı alındı.

Yabani gibi aşırı düşük reyting almasına rağmen bir türlü final yapmayan dizilerin olduğu sezonda Kalpazan'a şans verilmemesi doğrudan final kararı alınması merak uyandırırken Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.

Yabani gibi aşırı düşük reyting almasına rağmen bir türlü final yapmayan dizilerin olduğu sezonda Kalpazan'a şans verilmemesi doğrudan final kararı alınması merak uyandırırken Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.

Altuntaş, Kalpazan'ın final yapmasının en büyük sebebinin maliyeyinin yüksek, gelirinin ise düşük olması olduğunu belirtti.

Altuntaş, Kalpazan'ın final yapmasının en büyük sebebinin maliyeyinin yüksek, gelirinin ise düşük olması olduğunu belirtti.

Reklam geliri çok düşük olan dizi ayrıca yeni olduğu için henüz yurt dışı satışı yok. Reytingi düşük olmasına rağmen final yapmayan dizilerin büyük çoğunluğu yurt dışı satışları nedeniyle devam ediyor.

Reklam geliri çok düşük olan dizi ayrıca yeni olduğu için henüz yurt dışı satışı yok. Reytingi düşük olmasına rağmen final yapmayan dizilerin büyük çoğunluğu yurt dışı satışları nedeniyle devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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