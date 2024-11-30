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Esra Erol'da Ünlenen Yazgül'den TikTok Kazancı Açıklaması!

Esra Erol'da Ünlenen Yazgül'den TikTok Kazancı Açıklaması!

Tiktok Esra Erol Armağan Çağlayan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.11.2024 - 16:24

Esra Erol'un programına çıkıp 'Tek suçum güzel olmak' çıkışıyla ünlenen Yazgül, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Şimdilerde TikTok fenomeni olan Yazgül, buradan elde ettiği kazanç hakkında konuştu. Yazgül, şu an sevgilisi olduğunu ve onun kendisine ev açtığını da anlattı. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...

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2023'ün son günlerinde hayatımıza Esra Erol'un programıyla dahil olan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" çıkışıyla uzun süre gündemden düşmemişti.

2023'ün son günlerinde hayatımıza Esra Erol'un programıyla dahil olan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" çıkışıyla uzun süre gündemden düşmemişti.

Eltilerinin kendisini kıskandığını belirten Yazgül, programda eşiyle boşanmış ve ardından TikTok fenomeni olmuştu.

Eltilerinin kendisini kıskandığını belirten Yazgül, programda eşiyle boşanmış ve ardından TikTok fenomeni olmuştu.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Yazgül, hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Yazgül, hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

TikTok yayıncılığı yapan Yazgül, buradan kazancı hakkında konuşup fena para kazanmadığını belirtti.

TikTok yayıncılığı yapan Yazgül, buradan kazancı hakkında konuşup fena para kazanmadığını belirtti.

Yazgül ayrıca TikTok'ta ünlü ettiği biriyle sevgili olduğunu ve İngiltere'de yaşayan Deniz Bey'in kendisine ev açtığını anlattı.

Yazgül ayrıca TikTok'ta ünlü ettiği biriyle sevgili olduğunu ve İngiltere'de yaşayan Deniz Bey'in kendisine ev açtığını anlattı.
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'Sevgilim oluyor. O da yayıncı. Bana bir ev açtı, 6 ay kiramı ödeyecek. Ama bugün yarın kapının önüne koyacak mı bilmiyorum. Ben onu TikTok'ta gündeme getirdim o da bana destek veriyor.'

'Sevgilim oluyor. O da yayıncı. Bana bir ev açtı, 6 ay kiramı ödeyecek. Ama bugün yarın kapının önüne koyacak mı bilmiyorum. Ben onu TikTok'ta gündeme getirdim o da bana destek veriyor.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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