Esra Erol'da Ünlenen Yazgül'den TikTok Kazancı Açıklaması!
Esra Erol'da Ünlenen Yazgül'den TikTok Kazancı Açıklaması!
Esra Erol'un programına çıkıp 'Tek suçum güzel olmak' çıkışıyla ünlenen Yazgül, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Şimdilerde TikTok fenomeni olan Yazgül, buradan elde ettiği kazanç hakkında konuştu. Yazgül, şu an sevgilisi olduğunu ve onun kendisine ev açtığını da anlattı. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023'ün son günlerinde hayatımıza Esra Erol'un programıyla dahil olan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" çıkışıyla uzun süre gündemden düşmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eltilerinin kendisini kıskandığını belirten Yazgül, programda eşiyle boşanmış ve ardından TikTok fenomeni olmuştu.
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Yazgül, hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
TikTok yayıncılığı yapan Yazgül, buradan kazancı hakkında konuşup fena para kazanmadığını belirtti.
Yazgül ayrıca TikTok'ta ünlü ettiği biriyle sevgili olduğunu ve İngiltere'de yaşayan Deniz Bey'in kendisine ev açtığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Sevgilim oluyor. O da yayıncı. Bana bir ev açtı, 6 ay kiramı ödeyecek. Ama bugün yarın kapının önüne koyacak mı bilmiyorum. Ben onu TikTok'ta gündeme getirdim o da bana destek veriyor.'
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın