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Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir, En Çok Hangi Bölgelerden İzleniyor?

Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir, En Çok Hangi Bölgelerden İzleniyor?

yerli dizi Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.11.2024 - 15:54

Pazartesi akşamlarının reyting savaşında Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir enfes bir rekabetle ilerliyor. Her iki dizi de birbirlerine çok yakın oranlar alırken Birsen Altuntaş, bu dizilerin Türkiye'nin hangi bölgelerinden izlendiğini açıkladı. Kızıl Goncalar, Ege bölgesinde popüler olurken Uzak Şehir, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da rakipsiz. İşte Birsen Altuntaş'ın yayınladığı o veriler...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Reytinglere damga vuran Uzak Şehir ve Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Reytinglere damga vuran Uzak Şehir ve Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar pazartesi akşamının tek galibi olurken aşiret dizisi Uzak Şehir'in gelmesiyle liderlik koltuğunda her hafta değişiklikler oluyor.

Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar pazartesi akşamının tek galibi olurken aşiret dizisi Uzak Şehir'in gelmesiyle liderlik koltuğunda her hafta değişiklikler oluyor.

Birsen Altuntaş, iki dizinin de izlenme oranlarını ele aldı ve Türkiye'nin hangi bölgesinden izlendiklerini açıkladı.

Birsen Altuntaş, iki dizinin de izlenme oranlarını ele aldı ve Türkiye'nin hangi bölgesinden izlendiklerini açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Uzak Şehir, en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde izleniyor.

Altuntaş'ın haberine göre Uzak Şehir, en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde izleniyor.

  • Marmara’da 9.34

  • İç Anadolu Bölgesi‘nde 9.83

  • Ege’de 9.54

  • Akdeniz‘de 9.06

  • Karadeniz’de 8.71 

  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu‘da ise 15.24

Kızıl Goncalar ise Ege bölgesinin galibi!

Kızıl Goncalar ise Ege bölgesinin galibi!

  • Marmara Bölgesi‘nde 7.08

  • İç Anadolu Bölgesi’nde 5.85

  • Ege Bölgesi‘nde 7.63

  • Akdeniz Bölgesi‘nde 5.44

  • Karadeniz bölgesinde 4.25 

  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu‘da ise 4.09

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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