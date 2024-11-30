Yılmaz Erdoğan, Erdal Tosun'u Ölüm Yıldönümünde Unutulmaz Sahneyle Andı
Yılmaz Erdoğan, Erdal Tosun'u Ölüm Yıldönümünde Unutulmaz Sahneyle Andı
Bir Demet Tiyatro, Organize İşler gibi önemli projelerde beraber rol alan Yılmaz Erdoğan ve Erdal Tosun, ayrılmaz ikiliydi. 2016 yılında vefat eden Tosun'un bugün (30 Kasım) 8. ölüm yıldönümü olurken Yılmaz Erdoğan, Tosun'u unutmadı. Organize İşler: Sazan Sarmalı'ndaki bir sahneyle Erdal Tosun'u anan Erdoğan'ın paylaşımı herkesi duygulandırdı. İşte o paylaşım...
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Bir Demet Tiyatro, Organize İşler, Vizontele, G.O.R.A. gibi enfes projelerle izlediğimiz Erdal Tosun'u 8 yıl önce kaybetmiştik.
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Yakın dostu Yılmaz Erdoğan'ın neredeyse her projesinde yer alan Tosun, özellikle Organize İşler'deki Üzeyir Abi karakteriyle unutulmaz olurken Erdoğan, Tosun'u anmayı ihmal etmedi.
Organize İşler: Sazan Sarmalı filminden bir sahneyle Erdal Tosun'u ölümünün 8. yılında da unutmayan Yılmaz Erdoğan, "Özlemle" notu düştü.
İşte Yılmaz Erdoğan'ın duygulandıran paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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