Breaking Bad'den Friends'e: Oyuncuların Setteki Hatalarıyla İkonikleşen 15 Unutulmaz Sahne
Breaking Bad'den Friends'e: Oyuncuların Setteki Hatalarıyla İkonikleşen 15 Unutulmaz Sahne
Filmlerin ve dizilerin çekimlerinde oyuncular bazen öyle hatalar yaparlar ki bu yanlışlıklar aslında sahneyi çok daha etkileyici hale getirir. Hatta bu anlar senaryoya bağlı kalmaktan çok daha gerçekçi ve samimi bir etki yaratır. Ve bu hatalar ya da doğaçlamalar seyircinin hafızasında iz bırakan sahnelere dönüşür. İşte oyuncuların sette hata yaparken aslında çok daha güçlü anlar yarattığı unutulmaz 15 sahne.
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1. How the Grinch Stole Christmas filminde Grinch'in masa örtüsünü çektiğinde masadaki her şeyi devirmesi gerekiyordu. Ama Jim Carrey yanlışlıkla sahneyi kusursuz bir şekilde yaptı ve masadaki her şey yerinde kaldı. Bu da Carrey'nin doğaçlama yaparak her şeyi itmesine yol açtı.
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2. Breaking Bad'deki Walt için en yıkıcı anlardan biri Holly'yi kaçırdığı ve o sırada Holly'nin gerçek annesini çağırdığı andı. Bu olay sette orijinal bir şekilde gerçekleşmişti. Çocuk oyuncu gerçek annesini çağırıyordu ve Bryan Cranston buna uyum sağladı. Bölümün senaristi Moira Walley-Beckett “En olağanüstü şey Bryan'ın buna uyum sağlamasıydı. ... Bu kalbini tamamen açtı. Yazının sağladığıdan çok daha fazlasıydı” dedi.
3. Scream filmi için yapılan sesli yorumlara göre Skeet Ulrich telefonun kulaklığını yere vurduğunda Matthew Lillard'a kafasına vurmayı amaçlamamıştı. Sahte kan elinden kayarak telefonun düşmesine sebep olmuştu. Lillard ardından ikonik repliğini doğaçlama olarak söyledi: "Beni telefondan vurdun amca!" Lillard'ın tepkisi o kadar iyi oldu ki sahne olduğu gibi filme alındı.
4. Joaquin Phoenix The Master filmindeki cezaevi sahnesi için esaret altındaki vahşi hayvanları inceledi. Tuvaleti kırmak senaryoda yoktu; bu onun deliye dönmesiyle ilgili bir şeydi. Phoenix "O şeyi kırmayı amaçlamamıştım" dedi. "Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum."
5. Blonde Heat: The Sizzling Screen Career of Marilyn Monroe adlı kitabında Jane Russell'ın anlattığına göre Gentlemen Prefer Blondes filmindeki "Ain’t There Anyone Here for Love?" sahnesinde Marilyn Monroe'nun havuza düşmesi planlanmamıştı. Dansçılardan biri Ed Fury yanlışlıkla ayağıyla onu havuza itti. Ardından bu hatayı sahiplenip koreograflardan biri olarak kredi almak istediği için işinden kovuldu.
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6. Ünlü Midnight Cowboy sahnesinde Rico'nun neredeyse ona çarpan bir taksinin üzerine ellerini vurup "I'm walking here!" (Burada yürüyorum!) diye bağırması bir kazanın sonucuydu. Set ve figüranlar için yeterli para olmadığından "çalıntı çekim" yapmaya karar verdiler. Gerçek bir sokakta gizli bir kamera kullanarak. Bir noktada karakterler karşıya geçiyorlardı. Diyaloğu önceden prova etmiş ve yeşil ışık yandığında geçecek şekilde zamanlamışlardı. Ancak ilk çekimde bir araba kırmızı ışığı geçip neredeyse onlara çarpıyordu. Karakterden çıkmadan Rico "I'm walking here!" diye bağırdı.
7. Modern Family'nin en uzun süre devam eden şakalarından biri mutlu bir tesadüfün sonucuydu. Ty Burrell 1. sezonun bir sahnesinde merdivenlerden inerken gerçekten tökezledi ve doğaçlama olarak "Gotta fix that step!" (O basamağı tamir etmem gerek!) dedi. Bu tökezleme ve ardından gelen replik dizinin en uzun süre devam eden gollerinden biri haline geldi.
8. Rocky'deki Rocky'nin İtalyan pazarında bir portakal aldığı o ünlü an da benzer bir şekilde gerçekleşti. Yoldan geçen biri Stallone'un gerçek bir koşucu olduğunu düşündü ve ona gerçekten bir portakal attı. Sylvester Stallone portakalı yakaladı ve durumu doğaçlama olarak sahneye dahil etti.
9. Zoolander filminde Ben Stiller gerçekten de JP Prewitt'in neden erkek modeller kullandığını açıkladığı sahnede repliğini unuttu bu yüzden son söylediği repliği tekrar etti. Prewitt'i canlandıran David Duchovny buna doğaçlama bir cevap verdi ve bu diyalog filmde kaldı.
10. House of the Dragon'daki Viserys'in tacını kaybettiği ve Daemon'ın ona yardımcı olduğu o etkileyici sahne senaryosuzdu. Gerçekten de tacı düştü ve Matt Smith bu durumu doğaçlama bir şekilde sahneye dahil etti.
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11. Cheech & Chong's Up in Smoke filmindeki köpeğin Chong'un burritosunu yediği sahne senaryoya dahil olmayan bir anıydı. Gerçek bir sokak köpeği tesadüfen oraya geldi ve burritosunu yedi. Bu olay tamamen doğaçlama gerçekleşti.
12. Senarist Robert Towne Chinatown filmini çekerken John Huston'un gerçekten de Gittes'in adını yanlış telaffuz ettiğini ve yönetmen Roman Polanski'nin bunun olduğu gibi filme alınmasına karar verdiğini açıkladı. Towne "Bu tıpkı Huston kadar Roman'ın da kararıydı" dedi.
13. 1917 filmindeki Schofield'in düşmesi aslında planlanmamıştı. Bir figüran ona çarptı ve Schofield yere düştü. Ancak hemen kalktı ve koşmaya devam etti. Senarist Krysty Wilson-Cairns "Düşerken bağırdım, sanki Super Bowl'da takımının bir saha golünü kaçırmasını izliyormuşsun gibi" dedi. George MacKay kalktığında, yönetmen Sam Mendes hemen "Çekim yapmaya devam edin!" diye bağırdı "Ve bundan bence kişisel olarak, bir tür sinema büyüsü doğdu" diye ekledi Wilson-Cairns. "Tabii ki biraz taraflıyım ama bu filmin en sevdiğim sahnelerinden biri."
14. Friends'te Chandler'ın Rachel'ın patronunun ofisinde kelepçeli bir şekilde metal çekmecenin kenarına çarpıp kafasını vurduğu sahne kazara gerçekleşti ve Jennifer Aniston'ın tepkisi gerçekti.
15. Django Unchained filmindeki Calvin'in elini kesmesi kazara oldu. DiCaprio gerçekten elini kesti ve kanamasına rağmen sahneye devam etti. Bu sahneyi daha korkutucu hale getirdi ve Calvin karakterini daha da çılgın gösterdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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