Breaking Bad'den Friends'e: Oyuncuların Setteki Hatalarıyla İkonikleşen 15 Unutulmaz Sahne

Filmlerin ve dizilerin çekimlerinde oyuncular bazen öyle hatalar yaparlar ki bu yanlışlıklar aslında sahneyi çok daha etkileyici hale getirir. Hatta bu anlar senaryoya bağlı kalmaktan çok daha gerçekçi ve samimi bir etki yaratır. Ve bu hatalar ya da doğaçlamalar seyircinin hafızasında iz bırakan sahnelere dönüşür. İşte oyuncuların sette hata yaparken aslında çok daha güçlü anlar yarattığı unutulmaz 15 sahne.