Hikaye Burada Bitti Sanmayın! 'İlk ve Son' Dizisinin Finaline Hayranlardan Yorum Üzerine Yorum Yağdı
Hikaye Burada Bitti Sanmayın! 'İlk ve Son' Dizisinin Finaline Hayranlardan Yorum Üzerine Yorum Yağdı
BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son'un ikinci sezonu son bölümüyle bitti. Nilüfer ile Cihan'ın hikayesinin ekranlara geldiği dizi, hem toksik hem de duygusal hikayesiyle aradan yıllar sonra izleyiciyi kendine çekti. Son bölümde ise hikayenin Güneş ve Serkan karakterleri üzerinden devam edeceğini duyduk. Peki 'İlk ve Son'un fanları son bölüme hangi yorumları yaptı? Gelin hep birlikte onlara bir göz atalım.
Dikkat: İzlemeyenler için spoiler içerebilir.
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Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde oynadığı 'İlk ve Son' dizisi ikinci sezonuyla final yaptı. Senarist koltuğunda Hakan Bonomo'nun olduğu Nilüfer'le Cihan'ın hikayesi burada bitti.
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Hikaye belirsiz bir sonla bitti ancak BluTV'nin sevilen dizisinin üçüncü sezon ile tekrar ekranlarda olacağı müjdelendi. İkinci sezonun final bölümüne ise hayranlardan birbirinden güzel yorumlar geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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'İlk ve Son' 3. sezonda Güneş ve Serkan'ın hikayesiyle ekranlara gelecek. Dizinin fanları ise daha şimdiden onların kim olmasını istediklerini dile getiriyorlar. Sizce Güneş ile Serkan kim olmalı? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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