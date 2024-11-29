Hikaye Burada Bitti Sanmayın! 'İlk ve Son' Dizisinin Finaline Hayranlardan Yorum Üzerine Yorum Yağdı

BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son'un ikinci sezonu son bölümüyle bitti. Nilüfer ile Cihan'ın hikayesinin ekranlara geldiği dizi, hem toksik hem de duygusal hikayesiyle aradan yıllar sonra izleyiciyi kendine çekti. Son bölümde ise hikayenin Güneş ve Serkan karakterleri üzerinden devam edeceğini duyduk. Peki 'İlk ve Son'un fanları son bölüme hangi yorumları yaptı? Gelin hep birlikte onlara bir göz atalım.

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