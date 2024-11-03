Ulaş Tuna Astepe'den İlk ve Son Dizisinin Son Bölümü Hakkında Bomba İtiraf!

BluTV'de yayınlanan İlk ve Son, ilk sezonuyla öyle sevilmişti ki dizinin 2. sezonu için harekete geçilmişti. 2. sezon için Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı ile anlaşılırken başrollerden Astepe, dizinin son bölümü ve karakteri hakkında bomba itirafta bulundu.

KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece