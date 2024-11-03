Ulaş Tuna Astepe'den İlk ve Son Dizisinin Son Bölümü Hakkında Bomba İtiraf!
Ulaş Tuna Astepe'den İlk ve Son Dizisinin Son Bölümü Hakkında Bomba İtiraf!
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BluTV'de yayınlanan İlk ve Son dizisi, günümüzde sık sık denk geldiğimiz ve hatta yaşadığımız toksik ilişkileri öylesine iyi anlatmıştı ki dizinin 2. sezonu için harekete geçilmişti.
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Serinin 2. sezonu için Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı ile anlaşmaya varılırken iki oyuncunun performansı daha ilk bölümlerden beğeni dolu yorumlar aldı.
Nilüfer ve Cihan'ın toksik ilişkilerine odaklanan dizi her hafta yeni bölümüyle BluTV'de yayınlanırken İbrahim Selim'e konuk olan Ulaş Tuna Astepe'den şaşırtan bir açıklama geldi.
Dizideki karakteri Cihan'a katlanamadığını belirten Astepe, dizinin son bölümünün senaryosunun ilk 30 sayfasını okuyamadığını itiraf etti.
İşte o anlar:
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