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Ulaş Tuna Astepe'den İlk ve Son Dizisinin Son Bölümü Hakkında Bomba İtiraf!

Ulaş Tuna Astepe'den İlk ve Son Dizisinin Son Bölümü Hakkında Bomba İtiraf!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.11.2024 - 21:26

BluTV'de yayınlanan İlk ve Son, ilk sezonuyla öyle sevilmişti ki dizinin 2. sezonu için harekete geçilmişti. 2. sezon için Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı ile anlaşılırken başrollerden Astepe, dizinin son bölümü ve karakteri hakkında bomba itirafta bulundu.

KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece

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BluTV'de yayınlanan İlk ve Son dizisi, günümüzde sık sık denk geldiğimiz ve hatta yaşadığımız toksik ilişkileri öylesine iyi anlatmıştı ki dizinin 2. sezonu için harekete geçilmişti.

BluTV'de yayınlanan İlk ve Son dizisi, günümüzde sık sık denk geldiğimiz ve hatta yaşadığımız toksik ilişkileri öylesine iyi anlatmıştı ki dizinin 2. sezonu için harekete geçilmişti.

Serinin 2. sezonu için Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı ile anlaşmaya varılırken iki oyuncunun performansı daha ilk bölümlerden beğeni dolu yorumlar aldı.

Serinin 2. sezonu için Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı ile anlaşmaya varılırken iki oyuncunun performansı daha ilk bölümlerden beğeni dolu yorumlar aldı.

Nilüfer ve Cihan'ın toksik ilişkilerine odaklanan dizi her hafta yeni bölümüyle BluTV'de yayınlanırken İbrahim Selim'e konuk olan Ulaş Tuna Astepe'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Nilüfer ve Cihan'ın toksik ilişkilerine odaklanan dizi her hafta yeni bölümüyle BluTV'de yayınlanırken İbrahim Selim'e konuk olan Ulaş Tuna Astepe'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Dizideki karakteri Cihan'a katlanamadığını belirten Astepe, dizinin son bölümünün senaryosunun ilk 30 sayfasını okuyamadığını itiraf etti.

Dizideki karakteri Cihan'a katlanamadığını belirten Astepe, dizinin son bölümünün senaryosunun ilk 30 sayfasını okuyamadığını itiraf etti.

İşte o anlar:

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