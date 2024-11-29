"Mecbur İzleyeceğiz" Yeni Dexter Dizisinden Gelen Fragmana Birbirinden Zıt Tepkiler Geldi
"Mecbur İzleyeceğiz" Yeni Dexter Dizisinden Gelen Fragmana Birbirinden Zıt Tepkiler Geldi
Dizi dünyasının ünlü seri katili Dexter Morgan geri dönüyor. Ama bu sefer daha genç ve başka bir oyuncuyla. 'Dexter: Original Sin' adlı diziden paylaşan yeni bir fragman ise yine ve yine Dexter hayranlarını ikiye bölmeye yetti. Fragmanı izleyenler Dexter'ı sevdikleri için diziyi izleyeceklerini dile getirdi. Gelin sosyal medyadaki o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Patrick Gibson, Christian Slater ve Molly Brown'ın başrollerde oynadığı 'Dexter: Original Sin' ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Dexter olarak bildiğimiz Michael C. Hall, bu dizide anlatıcı olarak karşımıza çıkıyor. Dizi, genç Dexter Morgan'ın bir seri katile dönüşmesini konu alıyor.
Dexter'ın resmi X hesabı, diziden yeni bir fragman paylaştı. Fragmana Dexter severlerden birbirinden farklı yorumlar geldi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
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10. "Hazır değiliz"
11. "Geri dönüyoruz"
12. "Teori: Dexter Original Sin'in son bölümünde hastanede geçirdiği hayatının geri dönüşüyle uyanır ve kaçmaya hazır hale gelir"
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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