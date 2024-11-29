"Mecbur İzleyeceğiz" Yeni Dexter Dizisinden Gelen Fragmana Birbirinden Zıt Tepkiler Geldi

Dizi dünyasının ünlü seri katili Dexter Morgan geri dönüyor. Ama bu sefer daha genç ve başka bir oyuncuyla. 'Dexter: Original Sin' adlı diziden paylaşan yeni bir fragman ise yine ve yine Dexter hayranlarını ikiye bölmeye yetti. Fragmanı izleyenler Dexter'ı sevdikleri için diziyi izleyeceklerini dile getirdi. Gelin sosyal medyadaki o yorumlara hep birlikte bakalım.