Kalpazan Dizisi Final Yapmıştı! Devrim Özkan, Sistemi Eleştiren Bir Paylaşım Yaptı

Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan için final kararı alındı. Reytingleri yüksek olmasına rağmen dizinin final yapması fanlarını çok üzdü. İzleyiciler ve dizi ekibi tepkilerini sosyal medyadan dile getirdiler. Bir diğer tepki de son yılların en gözde oyuncularından biri olan Devrim Özkan'dan geldi. Özkan yaptığı bir paylaşımda sistemi eleştirdi. İşte detaylar...