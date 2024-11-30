Kalpazan Dizisi Final Yapmıştı! Devrim Özkan, Sistemi Eleştiren Bir Paylaşım Yaptı
Kalpazan Dizisi Final Yapmıştı! Devrim Özkan, Sistemi Eleştiren Bir Paylaşım Yaptı
Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan için final kararı alındı. Reytingleri yüksek olmasına rağmen dizinin final yapması fanlarını çok üzdü. İzleyiciler ve dizi ekibi tepkilerini sosyal medyadan dile getirdiler. Bir diğer tepki de son yılların en gözde oyuncularından biri olan Devrim Özkan'dan geldi. Özkan yaptığı bir paylaşımda sistemi eleştirdi. İşte detaylar...
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Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın başrolde olduğu Kalpazan dizisi için final kararı alınmış ve fanlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final yapmasının sebebi maliyetlerin yüksek olmasına karşın reklam gelirinin çok düşük kalması olarak belirtildi.
6 bölümlük dizinin final yapmasına senaristlerden tutun da fanlara kadar pek çok kişi tepki gösterdi. Bir başka tepki de ünlü oyuncu Devrim Özkan'dan geldi.
Devrim Özkan X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Artık sistemin değişmesi lazım" sözlerini dile getirdi. Devrim Özkan'ın paylaşımına destekleyici mesajlar birbiri ardına geldi. Kalpazan'ın fanları ünlü oyuncuya desteği için teşekkürlerini iletti.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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