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Kaldı mı Böyle Dürüst İnsanlar! Ehliyeti Olmayan Motosikletli Sürücü Trafik Çevirmesinden Böyle Kaçtı

Kaldı mı Böyle Dürüst İnsanlar! Ehliyeti Olmayan Motosikletli Sürücü Trafik Çevirmesinden Böyle Kaçtı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:50

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Motosikletli bir sürücü, trafik çevirmesine yakalandığında ilginç bir davranış sergiledi. Çevirmeyi fark eden sürücü, dürüstlüğüyle beğeni topladı.

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Şarkı söyleyerek ilerleyen motosikletli sürücü, trafik çevirmesine denk geldiğinde "Abi ehliyetim yok benim" diyerek polise el salladı ve çevirmeden hızla uzaklaştı.

Şarkı söyleyerek ilerleyen motosikletli sürücü, trafik çevirmesine denk geldiğinde "Abi ehliyetim yok benim" diyerek polise el salladı ve çevirmeden hızla uzaklaştı.

Videonun sonunda, plakası da olmadığını belirten sürücü, kaldı mı böyle dürüst insanlar dedirtti.

Videonun sonunda, plakası da olmadığını belirten sürücü, kaldı mı böyle dürüst insanlar dedirtti.

O anlar 👇

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