Kaldı mı Böyle Dürüst İnsanlar! Ehliyeti Olmayan Motosikletli Sürücü Trafik Çevirmesinden Böyle Kaçtı

Motosikletli bir sürücü, trafik çevirmesine yakalandığında ilginç bir davranış sergiledi. Çevirmeyi fark eden sürücü, dürüstlüğüyle beğeni topladı.
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Şarkı söyleyerek ilerleyen motosikletli sürücü, trafik çevirmesine denk geldiğinde "Abi ehliyetim yok benim" diyerek polise el salladı ve çevirmeden hızla uzaklaştı.
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Videonun sonunda, plakası da olmadığını belirten sürücü, kaldı mı böyle dürüst insanlar dedirtti.
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