Kahramanmaraş Okul Saldırısıyla İlgili Hükümetten İlk Açıklama

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 16:59

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir öğrenci tarafından okula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili hükümetten ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, “Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır” dedi. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır” açıklamasında bulundu.

Öte yandan saldırı görüntülerini paylaşan 63 hesap hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayın ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz:

"Hepimiz derinden sarsıldık."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Acımız çok büyük... 

Hepimiz derinden sarsıldık... 

Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. 

Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. 

Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. 

Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır.'

"Kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

'Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırı hadisesi hepimizi derinden üzmüştür. Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır.

Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif şekilde görev yapmakta, sürecin her aşaması eş güdüm içerisinde yönetilmektedir.

Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyu ile hareket etmesi, paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir.

Olayın doğrudan çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren bir boyutu bulunması nedeniyle, başta geleneksel ve dijital medya mecralarında olmak üzere, kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir. Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılması; çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin korunması açısından kritik bir sorumluluktur.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
