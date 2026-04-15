Spor Kulüpleri Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısını Kınadı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.04.2026 - 15:59

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırı hakkında spor külupleri hayatını kaybedenler ve yaralananlar için paylaşımlarda bulundu. Beşiktaş ve Galatasaray resmi hesaplarından yapılan açıklamada 'Eğitimde Şiddete Hayır' vurgusu yapıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bugün de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okullara yönelik gerçekleşen hain saldırıları şiddetle kınıyoruz!

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Tüm gücümüzle #EğitimdeŞiddeteHayır diyoruz!

Fenerbahçe Spor Kulübü

Milletimizin başı sağ olsun.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda gerçekleştirilen hain saldırıları şiddetle kınıyoruz! 

Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; Şanlıurfa’daki saldırıdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü

Trabzonspor

Kahramanmaraş’ta, Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen hain saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
right-dark
