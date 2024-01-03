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Kafede Buldukları Telefonla Hatıra Videosu Çeken Gençler: Arkadaşın Kredi Borcu Var Telefonu Vermesek Olur mu?

Kafede Buldukları Telefonla Hatıra Videosu Çeken Gençler: Arkadaşın Kredi Borcu Var Telefonu Vermesek Olur mu?

Arya
Arya - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 14:25

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Kafede telefonunu unutan Şevval isimli genç, unuttuğu telefonu almaya gittiğinde sürpriz ile karşılaştı. Telefonu bulan kafe çalışanları, hatıra videosu çekmişler...

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Unutulan telefonu bulan kafe çalışanları, telefonun sahibine ulaşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatmak için telefon ile video kaydı aldılar. Video kaydı aldıkları telefonla durumu anlatan gençler arada da espri yapmaktan geri kalmadılar.

Unutulan telefonu bulan kafe çalışanları, telefonun sahibine ulaşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatmak için telefon ile video kaydı aldılar. Video kaydı aldıkları telefonla durumu anlatan gençler arada da espri yapmaktan geri kalmadılar.

O genç video kaydı aldığı sırada, 'Arkadaşın biraz kredi borçları var telefonu sana vermesek olur mu?' dedi.

O genç video kaydı aldığı sırada, 'Arkadaşın biraz kredi borçları var telefonu sana vermesek olur mu?' dedi.

İşte o anlar: 👇

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