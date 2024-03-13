'Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Özellikleri' Sayan Kadın: 'Ev Boş Bize Gidelim mi Demesi'

Yıldızı Trafikle Bir Türlü Barışmayan Emre Kınay Yine Hızını Alamadı: Yetkililere Hakaretlerle Ateş Püskürdü!

O Anlar Yayına Yansıdı! Bir İnşaat İşçisi Çalışırken Yaptığı TikTok Canlı Yayını Sırasında Ölümden Döndü