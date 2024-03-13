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'Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Özellikleri' Sayan Kadın: 'Ev Boş Bize Gidelim mi Demesi'

'Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Özellikleri' Sayan Kadın: 'Ev Boş Bize Gidelim mi Demesi'

Instagram Erkeklere Özel kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 12:07

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'@seliiinbayraktar' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan dijital içerik üreticisi, kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikleri açıkladı.

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Nefret edilen özelliklerin ilkini 'Ev boş bize gidelim mi demesi' diyerek açıklayan Selin Bayraktar ardından ise, 'Pantolonundan görünen boxer' dedi.

Nefret edilen özelliklerin ilkini 'Ev boş bize gidelim mi demesi' diyerek açıklayan Selin Bayraktar ardından ise, 'Pantolonundan görünen boxer' dedi.

Selin Bayraktar daha önce de 'Uzak durulması gereken erkek isimleri' paylaşımıyla gündem olmuştu: 👇

İçerik üretici Bayraktar diğer nefret edilen özellikleri ise, 'Adidas eşofman giymesi ve Nike ayakkabı', 'Banyodan çıkınca boydan fotoğraf gelir mi diye sorması', 'Boru gibi pantolon giymesi', 'Yürürken sol elini kalçasının arkasına doğru sallaması', 'Araba story atması' diyerek sıraladı.

İçerik üretici Bayraktar diğer nefret edilen özellikleri ise, 'Adidas eşofman giymesi ve Nike ayakkabı', 'Banyodan çıkınca boydan fotoğraf gelir mi diye sorması', 'Boru gibi pantolon giymesi', 'Yürürken sol elini kalçasının arkasına doğru sallaması', 'Araba story atması' diyerek sıraladı.

İşte o video: 👇

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seremonix

O kilonla büstiyer giyinmen seni 2 kat fazla kilolu göstermiş.. Dediklerini dinlemedim bile bu aralar boş laf yapanları dinlemiyoruz.. Bknz. Seçim vaatleri..

Mirliva RA

İmplant ameliyatından yeni çıkmış bence

mamamia

Geçen gün süzüle süzüle bişeyler anlatan kız değil mi bu yine? Erkeğini kadınını bilmem ama böyle konuşman çok itici aşkım hiç çekici gelmiyor.

Selver.1994.06

Ablam süzülerek anlatmaya devam ediyor