'Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Özellikleri' Sayan Kadın: 'Ev Boş Bize Gidelim mi Demesi'

'@seliiinbayraktar' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan dijital içerik üreticisi, kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikleri açıkladı.
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Nefret edilen özelliklerin ilkini 'Ev boş bize gidelim mi demesi' diyerek açıklayan Selin Bayraktar ardından ise, 'Pantolonundan görünen boxer' dedi.
İçerik üretici Bayraktar diğer nefret edilen özellikleri ise, 'Adidas eşofman giymesi ve Nike ayakkabı', 'Banyodan çıkınca boydan fotoğraf gelir mi diye sorması', 'Boru gibi pantolon giymesi', 'Yürürken sol elini kalçasının arkasına doğru sallaması', 'Araba story atması' diyerek sıraladı.
İşte o video: 👇
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O kilonla büstiyer giyinmen seni 2 kat fazla kilolu göstermiş.. Dediklerini dinlemedim bile bu aralar boş laf yapanları dinlemiyoruz.. Bknz. Seçim vaatleri..
İmplant ameliyatından yeni çıkmış bence
Geçen gün süzüle süzüle bişeyler anlatan kız değil mi bu yine? Erkeğini kadınını bilmem ama böyle konuşman çok itici aşkım hiç çekici gelmiyor.
Ablam süzülerek anlatmaya devam ediyor