Kaan Ayhan'ın Eşinden Hakan Çalhanoğlu'na Gönderme Gibi Beğeni
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A Milli Takım'ın ABD karşısında aldığı galibiyetin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan bir paylaşımı beğenmesi kısa sürede gündem olurken, söz konusu beğeni futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.
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Dünya Kupası'na veda eden Türkiye'nin ABD ile yaptığı maç sosyal medyada gündem oldu.
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İşte Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın o beğenisi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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