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Kaan Ayhan'ın Eşinden Hakan Çalhanoğlu'na Gönderme Gibi Beğeni

Kaan Ayhan'ın Eşinden Hakan Çalhanoğlu'na Gönderme Gibi Beğeni

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 20:34
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A Milli Takım'ın ABD karşısında aldığı galibiyetin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan bir paylaşımı beğenmesi kısa sürede gündem olurken, söz konusu beğeni futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.

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Dünya Kupası'na veda eden Türkiye'nin ABD ile yaptığı maç sosyal medyada gündem oldu.

Dünya Kupası'na veda eden Türkiye'nin ABD ile yaptığı maç sosyal medyada gündem oldu.

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ilk iki maçında Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, üçüncü karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun turnuvaya veda etti. 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını yitiren ay-yıldızlılar, son maçta ev sahibi ve grup lideri ABD'yi Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

90+8. dakikada attığı golle Türkiye'ye galibiyeti getiren Kaan Ayhan, maçın kahramanlarından biri olurken, karşılaşmanın ardından eşi Aylin Betül Ayhan'ın sosyal medyadaki bir beğenisi dikkat çekti. Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan bir paylaşımı beğenmesi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın o beğenisi:

İşte Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın o beğenisi:

Aylin Betül Ayhan'ın beğendiği paylaşımda, Kaan Ayhan'ın Galatasaray formalı fotoğrafının üzerine 'Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar' ifadelerinin yazıldığı görüldü. Söz konusu beğeni, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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