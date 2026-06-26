Kaan Ayhan'ın Eşinden Hakan Çalhanoğlu'na Gönderme Gibi Beğeni

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ilk iki maçında Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, üçüncü karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun turnuvaya veda etti. 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını yitiren ay-yıldızlılar, son maçta ev sahibi ve grup lideri ABD'yi Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

90+8. dakikada attığı golle Türkiye'ye galibiyeti getiren Kaan Ayhan, maçın kahramanlarından biri olurken, karşılaşmanın ardından eşi Aylin Betül Ayhan'ın sosyal medyadaki bir beğenisi dikkat çekti. Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan bir paylaşımı beğenmesi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.