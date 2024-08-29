İzlerken Huzur Verdi: İstanbul'da Meydana Gelen Fırtına Sırasında Bazı Vatandaşlar Boğazda Deniz Sefası Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_KzdG...
Yoğun sıcakların ardından ülkenin pek çok yerinde serin hava ve yağış etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz gün İstanbul yoğun bir yağışın etkisi altındaydı. Süper hücre bulutları sebebiyle fırtına meydana geldi.
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Bir grup İstanbullu, bu yağışın ardında deniz keyfi yaptı.
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Çiseleyen yağmurun altında boğazın tadını çıkaran insanların o anları, izlerken bile huzur verdi.
İşte o anlar;
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Şu huzur bambaşka. Yağmur altında denize girmeyi bende çok istiyorum ama bir türlü olmadı 🥹