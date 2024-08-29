İzlerken Huzur Verdi: İstanbul'da Meydana Gelen Fırtına Sırasında Bazı Vatandaşlar Boğazda Deniz Sefası Yaptı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kendisine Londra'da İş Bulduran CV'sinin Detaylarını Paylaştı

Bir Sosyal Medya Fenomeni 3,5 Ay Boyunca Biriktirdiği Regl Kanı ile Resim Yaptı: "Yarattığım En Harika Parça"