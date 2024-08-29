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İzlerken Huzur Verdi: İstanbul'da Meydana Gelen Fırtına Sırasında Bazı Vatandaşlar Boğazda Deniz Sefası Yaptı

İzlerken Huzur Verdi: İstanbul'da Meydana Gelen Fırtına Sırasında Bazı Vatandaşlar Boğazda Deniz Sefası Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 10:01

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Yoğun sıcakların ardından ülkenin pek çok yerinde serin hava ve yağış etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz gün İstanbul yoğun bir yağışın etkisi altındaydı. Süper hücre bulutları sebebiyle fırtına meydana geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_KzdG...
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Bir grup İstanbullu, bu yağışın ardında deniz keyfi yaptı.

Bir grup İstanbullu, bu yağışın ardında deniz keyfi yaptı.

Çiseleyen yağmurun altında boğazın tadını çıkaran insanların o anları, izlerken bile huzur verdi.

Çiseleyen yağmurun altında boğazın tadını çıkaran insanların o anları, izlerken bile huzur verdi.

İşte o anlar;

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Deniz Öz

Şu huzur bambaşka. Yağmur altında denize girmeyi bende çok istiyorum ama bir türlü olmadı 🥹