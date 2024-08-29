Eğlence Parkında Korku Dolu Anlar: Fırtına Sebebiyle 76 Metre Yükseklikte Mahsur Kaldılar

Eğlence parkları her yaştan insanın eğlendiği alanlar fakat her biri birçok tehlikeye de gebe. Bu durum kimileri için daha yüksek adrenalin anlamına gelse de pek çok kişi için bir fobi. Meksika'da tam olarak bu fobiyi tetikleyecek bir olay meydana geldi.
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Eğlence parkındaki bir araç yoğun fırtına sebebiyle, üzerinde insanlar varken bozuldu.
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76 metre yükseklikte mahsur kalanlardan biri, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
İşte o anlar;
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