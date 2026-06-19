İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu: Tüm Serveti Gidiyordu!
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İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların oyununa düştü. Dolandırıcılara yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avro veren Kocamaz, daha sonra emniyete giderek şikâyetçi oldu. Dolandırıcı, polis ekiplerinin İstanbul’da düzenlediği operasyonla altın ve paralarla birlikte yakalandı.
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Telefon dolandırıcılarının son hedefi İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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