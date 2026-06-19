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İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu: Tüm Serveti Gidiyordu!

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu: Tüm Serveti Gidiyordu!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 18:45
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İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların oyununa düştü. Dolandırıcılara yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avro veren Kocamaz, daha sonra emniyete giderek şikâyetçi oldu. Dolandırıcı, polis ekiplerinin İstanbul’da düzenlediği operasyonla altın ve paralarla birlikte yakalandı.

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Telefon dolandırıcılarının son hedefi İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz oldu.

Telefon dolandırıcılarının son hedefi İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz oldu.

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini 'Mersin TEM Müdürü' olarak tanıttı.

Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin ele geçirildiğini söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek Kocamaz'dan para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden teslim etti.

Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi İstanbul'da bir taksi içerisinde altın ve paralarla birlikte yakaladı.

Kocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:

'14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı bir şahsa teslim ettim.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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