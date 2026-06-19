Spotify'da Gözden Kaçan Ama Dinleyince Favoriniz Olacak 10 Şarkı
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Sürekli aynı şarkılar etrafında dönüp dolaşmaktan sıkıldıysanız ve farklı alternatiflere bir şans vermek istiyorsanız tam kulağınıza layık birbirinden harika şarkıların listesini yaptık. Keyifli dinlemeler!
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1. Beach House - Somewhere Tonight
2. The National - 'Light Years'
3. Mazzy Star – Disappear
4. Interpol – Try It On
5. José González - Crosses
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6. Angus & Julia Stone – Draw Your Swords
7. Daughter – Youth (Acoustic)
8. Keaton Henson – Lying To You
9. Wild Nothing – Paradise
10. Rhye – The Fall
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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