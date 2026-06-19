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Spotify'da Gözden Kaçan Ama Dinleyince Favoriniz Olacak 10 Şarkı

etiket Spotify'da Gözden Kaçan Ama Dinleyince Favoriniz Olacak 10 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 19:01
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Sürekli aynı şarkılar etrafında dönüp dolaşmaktan sıkıldıysanız ve farklı alternatiflere bir şans vermek istiyorsanız tam kulağınıza layık birbirinden harika şarkıların listesini yaptık. Keyifli dinlemeler!

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1. Beach House - Somewhere Tonight

Grubun bilinen işlerinin yanında bu şarkı daha geri planda kalmış olsa da kesinlikle dinleyince çok seveceğiniz şarkılardan bir tanesi. Atmosferi de oldukça güçlü.

2. The National - 'Light Years'

Duygusu oldukça ağır basan parçalardan biri de The National'dan geliyor... Kesinlikle şarkı konusunda seçiçi olanların favorisi haline gelecek.

3. Mazzy Star – Disappear

Grubun 'Fade Into You' şarkısı kadar konuşulmasa da bu şarkı aynı melankolik dünyanın içinde yer alan parçalardan biri. Bu şarkı da derin bir köşede duruyor.

4. Interpol – Try It On

Soğuk ve mesafeli bir parça olsa da içine girdikçe sanki şarkı büyüyor ve çok büyülü bir dünyanın içine giriyorsunuz. İlk anda olmasa da sonradan etkisini gösteriyor.

5. José González - Crosses

Minimal gitar melodileri ve çok sakin vokali ile en güzel anlarınıza eşlik edecek parçalardan bir tanesi. Anında parçanın içine giriyor ve orada kayboluyorsunuz...

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6. Angus & Julia Stone – Draw Your Swords

Duygusal olarak biraz ağır gelebilir, biz uyarımızı yapalım... Bir kere dinleyen bir daha bu şarkının ve hatta albümün içinden çıkamıyor.

7. Daughter – Youth (Acoustic)

Orijinal versiyonu daha çok bilinse de bu versiyonu da en az orijinali kadar etkili. Şarkının her kelimesini daha net hissediyorsunuz.

8. Keaton Henson – Lying To You

Çok az dinleyiciye ulaşmış olsa da duygusu oldukça hissedilen şarkılardan biri. Spotify'ın en derinlerindeki şarkılara ulaşmak isteyenler için harika bir seçim.

9. Wild Nothing – Paradise

Dream pop içinde kaybolmuş ama melodisi uzun süre akılda kalan bir parça. Yine harika alternatiflerden bir tanesi.

10. Rhye – The Fall

İlk 5 saniyede bile şarkının ne kadar özel olduğunu hissedeceksiniz. Hem tonu hem de estetikliği ile herkesin kalbini kazanacak.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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