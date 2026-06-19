Kredi Kartı Asgari Ödeme Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kredi kartı bazen hayat kurtaran bir süper kahraman gibi gelir. Ama o pelerinin altında ekstre kesim tarihi, son ödeme günü ve asgari ödeme gibi küçük ama önemli detaylar saklıdır. İşte bu detaylardan biri olan asgari ödeme, kart borcuyla arayı bozmadan yola devam etmenin en temel yollarından biridir. Tabii burada amaç 'Asgariyi ödedim, oh dünya varmış' deyip borcu sonsuza kadar tatile göndermek değil. Gel birlikte kredi kartı asgari ödeme nedir, nasıl hesaplanır ve nelere dikkat etmek gerekir bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredi kartı asgari ödeme dönem borcunun ödenmesi gereken en düşük kısmıdır.
“Asgari” kelimesi küçük olabilir ama etkisi bayağı büyüktür.
Asgari ödeme tutarı kart limitine göre değişir yani herkesin hesabı aynı değildir.
Hesaplama formülü aslında o kadar da zor değil.
Ben asgariyi ödedim, borç bitti demek biraz fazla iyimser olur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bütçe planı yaparsanız kredi kartı kurtarıcı bir yardımcı olur.
Asgari ödeme kredi notunu korumaya yardımcı olur ama dikkat etmek gerekir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın