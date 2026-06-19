Kredi kartı bazen hayat kurtaran bir süper kahraman gibi gelir. Ama o pelerinin altında ekstre kesim tarihi, son ödeme günü ve asgari ödeme gibi küçük ama önemli detaylar saklıdır. İşte bu detaylardan biri olan asgari ödeme, kart borcuyla arayı bozmadan yola devam etmenin en temel yollarından biridir. Tabii burada amaç 'Asgariyi ödedim, oh dünya varmış' deyip borcu sonsuza kadar tatile göndermek değil. Gel birlikte kredi kartı asgari ödeme nedir, nasıl hesaplanır ve nelere dikkat etmek gerekir bakalım.