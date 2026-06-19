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Kredi Kartı Asgari Ödeme Nedir, Nasıl Hesaplanır?

etiket Kredi Kartı Asgari Ödeme Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 19:16
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Kredi kartı bazen hayat kurtaran bir süper kahraman gibi gelir. Ama o pelerinin altında ekstre kesim tarihi, son ödeme günü ve asgari ödeme gibi küçük ama önemli detaylar saklıdır. İşte bu detaylardan biri olan asgari ödeme, kart borcuyla arayı bozmadan yola devam etmenin en temel yollarından biridir. Tabii burada amaç 'Asgariyi ödedim, oh dünya varmış' deyip borcu sonsuza kadar tatile göndermek değil. Gel birlikte kredi kartı asgari ödeme nedir, nasıl hesaplanır ve nelere dikkat etmek gerekir bakalım.

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Kredi kartı asgari ödeme dönem borcunun ödenmesi gereken en düşük kısmıdır.

Kredi kartı asgari ödeme tutarı ekstrede yer alan dönem borcunun son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken minimum bölümüdür. Yani kart borcunun tamamını ödeyemediğiniz bir ayda en azından bu tutarı ödeyerek gecikmeye düşmemiş olursunuz. Bu ödeme, kartınızın kullanımının devam etmesi ve kredi notunuzun olumsuz etkilenmemesi açısından önemlidir. Ancak burada minik bir parantez açalım. Asgari ödeme yapmak borcun tamamının kapandığı anlamına gelmez. Kalan borç bir sonraki döneme devreder ve bu tutara faiz işleyebilir.

“Asgari” kelimesi küçük olabilir ama etkisi bayağı büyüktür.

Asgari ödeme kredi kartı kullanıcıları için bir güvenlik ağı gibidir. Ay içinde beklenmedik bir harcama çıktıysa, maaş günü biraz uzak kaldıysa ya da bütçe bu ay ben biraz dinlenmek istiyorum dediyse devreye girer. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarı yatırmak gecikme durumunun önüne geçer. Bu da ödeme alışkanlığınızın düzenli görünmesine yardımcı olur. Yine de mümkün olduğunda dönem borcunun tamamını ödemek uzun vadede çok daha sağlıklı bir finans alışkanlığıdır.

Asgari ödeme tutarı kart limitine göre değişir yani herkesin hesabı aynı değildir.

Kredi kartı asgari ödeme oranı, kart limitine göre belirlenir. Güncel uygulamada kredi kartı limiti 50.000 TL ve altında olan kartlarda asgari ödeme oranı dönem borcunun %20’si olarak hesaplanır. Kredi kartı limiti 50.000 TL’nin üzerinde olan kartlarda ise bu oran %40’tır. Yani iki kişinin dönem borcu aynı olsa bile kart limitleri farklıysa ödemeleri gereken asgari tutar da farklı olabilir. Kısacası kredi kartı dünyasında herkese aynı tarife yok. Limit burada başrolü kapıyor.

Hesaplama formülü aslında o kadar da zor değil.

Kredi kartı asgari ödeme tutarını hesaplamak için dönem borcunu kartınıza uygulanan asgari ödeme oranıyla çarpmanız yeterlidir. Örneğin kart limitiniz 50.000 TL ve altındaysa dönem borcunuzun %20’si asgari ödeme tutarı olur. Diyelim ki dönem borcunuz 10.000 TL; bu durumda asgari ödeme tutarınız 2.000 TL olarak hesaplanır. Eğer kart limitiniz 50.000 TL’nin üzerindeyse ve dönem borcunuz yine 10.000 TL ise bu kez asgari ödeme tutarı 4.000 TL olur.

Ben asgariyi ödedim, borç bitti demek biraz fazla iyimser olur.

Asgari ödeme yapıldığında sadece ödemeniz gereken minimum tutarı kapatmış olursunuz. Dönem borcunun kalan kısmı hala borç olarak durur. Bu kalan tutar bir sonraki ekstreye yansır ve faizle birlikte karşınıza çıkabilir. Bu yüzden asgari ödeme geçici rahatlama sağlar ama uzun süre sadece asgariyle ilerlemek borcun büyümesine neden olabilir. En güzeli, asgari ödemeyi bir kurtarma simidi gibi görmek, sürekli binilecek tekne gibi değil.

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Bütçe planı yaparsanız kredi kartı kurtarıcı bir yardımcı olur.

Kredi kartı kullanırken önemli olan harcamaları kontrol altında tutmaktır. Ekstre geldiğinde şaşkınlık yaşamamak için ay içinde yapılan harcamaları ara ara kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır. Ben bunu ne zaman almışım sorusu kredi kartı kullanıcılarının ortak evrensel cümlesi olabilir ama bu cümleyi azaltmak mümkün. Harcama limiti belirlemek, ihtiyaç ve istekleri ayırmak, ödeme tarihlerini takip etmek kart kullanımını çok daha rahat hale getirir. Böylece kredi kartı bütçeyi yoran değil yönetimi kolaylaştıran bir araca dönüşür.

Asgari ödeme kredi notunu korumaya yardımcı olur ama dikkat etmek gerekir.

Asgari ödeme tutarını düzenli ödemek kredi kartı borcunuzun gecikmeye düşmesini önler. Bu da kredi notunuz açısından olumlu bir davranıştır. Ancak sürekli sadece asgari tutarı ödemek borcun uzun süre taşınmasına ve faiz yükünün artmasına neden olabilir. Bankalar ödeme düzenine önem verir ama borçluluk oranı da finansal görünümünüzde etkili olabilir. Yani asgari ödeme iyi bir adımdır fakat borcu planlı şekilde azaltmak çok daha güçlü bir adımdır.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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