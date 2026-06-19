Almanya’ya Vizesiz Seyahat mi Başlıyor? Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı
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Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesine değinerek Almanya'nın vize ret oranlarında ciddi düşüş olduğunu belirtti. Öte yandan Bolat, vizesiz seyahate de dikkat çekerek 'Türk vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha vurguladık' dedi.
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Almanya vize ret oranlarında düşüş: “Konuyu hızlandırmayı planlıyorlar.”
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Almanya'ya vizesiz seyahat talebi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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