Almanya’ya Vizesiz Seyahat mi Başlıyor? Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı

Bakan Ömer Bolat, Almanya ile yürütülen diplomatik ve ticari temasların ardından vize başvurularında olumlu gelişmeler yaşandığını müjdeledi. Özellikle Temmuz 2025’ten bu yana yürürlükte olan 'Cascade Kademeli Vize Uygulaması' sayesinde randevu ve başvuru süreçlerinde gözle görülür bir rahatlama sağlandığını vurguladı.

Bakan Bolat, 'Türk vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha vurguladık. AB konularında da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler' diye konuştu.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Özellikle dünyadaki korumacılık rüzgarlarının hız kazandığı bir dönemde, Avrupa'da sanayilerin transformasyonu ve rekabet gücünün artırılması noktasındaki çeşitli kurumsal ve hukuki çalışmalarda Türkiye ile ekonomik, sınai ve ticari ilişkilerin zarar görmemesinden yana olduklarını, bu konuda Türkiye ile AB ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar gelmesini engelleyecek bir tutum takınacaklarını net bir şekilde ifade ettiler.'