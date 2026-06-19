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Almanya’ya Vizesiz Seyahat mi Başlıyor? Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı

Almanya’ya Vizesiz Seyahat mi Başlıyor? Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 17:43
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Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesine değinerek Almanya'nın vize ret oranlarında ciddi düşüş olduğunu belirtti. Öte yandan Bolat, vizesiz seyahate de dikkat çekerek 'Türk vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha vurguladık' dedi.

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Almanya vize ret oranlarında düşüş: “Konuyu hızlandırmayı planlıyorlar.”

Almanya vize ret oranlarında düşüş: “Konuyu hızlandırmayı planlıyorlar.”

Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6. Dönem ile iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantıları Ticaret Bakanlığı'nda yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile yaptıkları toplantılarda vize konusunu ele aldıklarını belirtti. 

Vize ret oranlarının düştüğünü ifade eden Bolat, “Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi. Bu noktada (Alman tarafı) iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak konuyu hızlandırmayı planlıyorlar” dedi.

Almanya'ya vizesiz seyahat talebi.

Almanya'ya vizesiz seyahat talebi.

Bakan Ömer Bolat, Almanya ile yürütülen diplomatik ve ticari temasların ardından vize başvurularında olumlu gelişmeler yaşandığını müjdeledi. Özellikle Temmuz 2025’ten bu yana yürürlükte olan 'Cascade Kademeli Vize Uygulaması' sayesinde randevu ve başvuru süreçlerinde gözle görülür bir rahatlama sağlandığını vurguladı.

Bakan Bolat, 'Türk vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha vurguladık. AB konularında da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler' diye konuştu.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Özellikle dünyadaki korumacılık rüzgarlarının hız kazandığı bir dönemde, Avrupa'da sanayilerin transformasyonu ve rekabet gücünün artırılması noktasındaki çeşitli kurumsal ve hukuki çalışmalarda Türkiye ile ekonomik, sınai ve ticari ilişkilerin zarar görmemesinden yana olduklarını, bu konuda Türkiye ile AB ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar gelmesini engelleyecek bir tutum takınacaklarını net bir şekilde ifade ettiler.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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