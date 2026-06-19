Bu Fotoğraf Kitap Kapağı Olsaydı O Kitabın Adı Ne Olurdu?
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Dijital dünyanın hızla değişen gündeminde, bazen tek bir görsel yüzlerce kelimenin anlatamadığı derinlikte bir tartışmanın fitilini ateşleyebiliyor. Son olarak X'te 'Kitaplardan Alıntılar' isimli hesap, akipçilerine yönelttiği yaratıcı bir soruyla adeta bir beyin fırtınası başlattı. Yüzlerce beyaz koyunun arasında dimdik duran tek bir siyah koyunun yer aldığı görsele kitap ismi önerileri yağdı.
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Her şey bu soruyla başladı...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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