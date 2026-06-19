Bu Fotoğraf Kitap Kapağı Olsaydı O Kitabın Adı Ne Olurdu?

Paylaşımda kullanıcılara yöneltilen, 'Bu görsel bir kitap kapağı olsaydı, kitabın adı ne olmalıydı?' sorusu, sosyal medya kullanıcılarının içindeki yazarı ve felsefeciyi ortaya çıkardı. Sürü psikolojisi, bireyselleşme, aidiyet ve toplum baskısı gibi evrensel temaları tek bir karede buluşturan fotoğrafa kitap isim önerileri yağdı.

İşte önerilerden birkaçı👇🏻