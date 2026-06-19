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Bu Fotoğraf Kitap Kapağı Olsaydı O Kitabın Adı Ne Olurdu?

Bu Fotoğraf Kitap Kapağı Olsaydı O Kitabın Adı Ne Olurdu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 17:17
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Dijital dünyanın hızla değişen gündeminde, bazen tek bir görsel yüzlerce kelimenin anlatamadığı derinlikte bir tartışmanın fitilini ateşleyebiliyor. Son olarak X'te  'Kitaplardan Alıntılar' isimli hesap, akipçilerine yönelttiği yaratıcı bir soruyla adeta bir beyin fırtınası başlattı. Yüzlerce beyaz koyunun arasında dimdik duran tek bir siyah koyunun yer aldığı görsele kitap ismi önerileri yağdı.

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Her şey bu soruyla başladı...

Her şey bu soruyla başladı...
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Paylaşımda kullanıcılara yöneltilen, 'Bu görsel bir kitap kapağı olsaydı, kitabın adı ne olmalıydı?' sorusu, sosyal medya kullanıcılarının içindeki yazarı ve felsefeciyi ortaya çıkardı. Sürü psikolojisi, bireyselleşme, aidiyet ve toplum baskısı gibi evrensel temaları tek bir karede buluşturan fotoğrafa kitap isim önerileri yağdı.

İşte önerilerden birkaçı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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