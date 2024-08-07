İtalyan Kayınvalidesine 'Anne' Diyerek Tepkisini Ölçtü: 'Bana Anne Deme, Oğlum Senin Kardeşin Olur'

İtalyan eşinin annesine 'anne' diyerek tepkisini ölçen kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Genç kadının annesi olmadığını söyleyen İtalyan kadın 'Bana 'anne' dersen oğlumun senin kardeşin olduğu anlamına gelir. Bu hiç doğru değil.' dedi.