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İtalyan Kayınvalidesine 'Anne' Diyerek Tepkisini Ölçtü: 'Bana Anne Deme, Oğlum Senin Kardeşin Olur'

İtalyan Kayınvalidesine 'Anne' Diyerek Tepkisini Ölçtü: 'Bana Anne Deme, Oğlum Senin Kardeşin Olur'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 15:48

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İtalyan eşinin annesine 'anne' diyerek tepkisini ölçen kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Genç kadının annesi olmadığını söyleyen İtalyan kadın 'Bana 'anne' dersen oğlumun senin kardeşin olduğu anlamına gelir. Bu hiç doğru değil.' dedi.

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Türk kültüründe sıklıkla kullanılan kayınvalideye 'anne' deme geleneğini İtalyan eşinin annesi üzerinde deneyen genç kadın sosyal medyada gündem oldu.

Türk kültüründe sıklıkla kullanılan kayınvalideye 'anne' deme geleneğini İtalyan eşinin annesi üzerinde deneyen genç kadın sosyal medyada gündem oldu.

Gelininin 'anne' diyerek seslenmesine başta aldırış etmeyen İtalyan kayınvalide, 'Bana istersen 'Vania' de, ne istersen de ama 'anne' deme. Seni bir anne gibi seviyorum ama bana 'anne' dersen oğlumun senin kardeşin olduğu anlamına gelir. Bu hiç doğru değil.' diyerek açıklama yaptı. İşte o görüntüler; 📹

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