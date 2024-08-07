47 Katlı Binaya Sipariş Götüren Kuryenin Asansörle İmtihanı! 'Abi 23'ten Sonra Aktarma mı Yapıyoruz?'

Ankara'da 47 katlı bir binanın 27. katına sipariş götüren bir kurye asansör düğmelerinin bulunduğu yerde 23. katın üzerini göremeyince şok oldu. Müşteriye telefon açan kurye düğmelerin devamının sağ tarafta olduğunu öğrenince yaşadığı mahcubiyeti kayda aldı.