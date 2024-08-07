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47 Katlı Binaya Sipariş Götüren Kuryenin Asansörle İmtihanı! 'Abi 23'ten Sonra Aktarma mı Yapıyoruz?'

47 Katlı Binaya Sipariş Götüren Kuryenin Asansörle İmtihanı! 'Abi 23'ten Sonra Aktarma mı Yapıyoruz?'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 14:49

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Ankara'da 47 katlı bir binanın 27. katına sipariş götüren bir kurye asansör düğmelerinin bulunduğu yerde 23. katın üzerini göremeyince şok oldu. Müşteriye telefon açan kurye düğmelerin devamının sağ tarafta olduğunu öğrenince yaşadığı mahcubiyeti kayda aldı. 

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Bir müşterinin siparişi üzerine 47 katlı bir binanın 27. katına teslimat yapmaya giden kurye 23. kattan sonra asansör düğmesinin olmadığını görünce şoka uğradı.

Bir müşterinin siparişi üzerine 47 katlı bir binanın 27. katına teslimat yapmaya giden kurye 23. kattan sonra asansör düğmesinin olmadığını görünce şoka uğradı.

Teslimat yapacağı kişiyi arayan kurye 'Abi 23,'ten sonra aktarma mı yapıyoruz, başka bir asansör mü var?' dedi. Asansörün sağ tarafında da düğmeler olduğunu öğrenen kurye o anlarda yaşadığı mahcubiyeti kaydetti. İşte o anlar; 📹

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