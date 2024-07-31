Amerika’nın Kapıları Ardına Kadar Açılsın: Tüm Detaylarıyla EB-3 Vizesini Anlatıyoruz

EB-3 vizesine başvurabilmek için Amerika’da belirli niteliklere sahip yabancı işçilere ihtiyaç duyulan pozisyonlarda çalışabilecek olmanız gerekir. Bu pozisyonlar genel olarak üç farklı işçi grubunu kapsıyor:

Profesyonel Çalışanlar

Bu kategori dört yıllık bir lisans derecesine sahip olan çalışanları kapsar. Ek olarak başvuru sahibinin, işverenin açtığı pozisyon için gerekli olan minimum eğitim ve deneyim seviyesini karşılayan sertifikalara ya da tecrübeye sahip olması gerekebilir. Amerika’da sponsor işveren belirli bir uzmanlık alanındaki lisans mezunu kişiler için ilan açmış olmalıdır. Genel anlamda üniversite mezunu aranan işler bu kategoride değerlendirilir.

Vasıflı Çalışanlar

Vasıflı Çalışanlar kategorisi, genellikle iki yıllık eğitim veya deneyime ihtiyaç duyan pozisyonlar için. Bu kategori, işverenin gerektirdiği becerilere sahip olan ve belirli bir eğitim veya deneyim gerektiren işler için uygundur.

Vasıfsız Çalışanlar

Vasıfsız çalışanlar ya da diğer çalışanlar olarak geçen kategoride ise Amerika’da sponsor işveren ile çalışmak isteyen kişilerin eğitim ve deneyim şartı olmadan başvurabileceği işlerdir.

Her bir kategori için başvuru süreci ve gereksinimler farklı olabilir, bu nedenle EB-3 Vizesi için başvurmak isteyen kişilerin kendi durumlarına en uygun olanı belirlemeleri gerekir.