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Amerika’nın Kapıları Ardına Kadar Açılsın: Tüm Detaylarıyla EB-3 Vizesini Anlatıyoruz

Amerika’nın Kapıları Ardına Kadar Açılsın: Tüm Detaylarıyla EB-3 Vizesini Anlatıyoruz

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
31.07.2024 - 18:13

Amerika'da çalışmak ve Amerika'ya göç etmek çoğu insanın hayali. Bu hayali gerçekleştirebilme adına her sene Green Card çekilişine katılıp umutla bekleyenlerin çoğu ne yazık ki hayal kırıklığı yaşıyor. Peki size Green Card almanın garanti bir yolu olduğunu söylesek? Hem de iş garantili şekilde! Şimdi size diğer yöntemlerin sunmadığı birçok fırsatı sunan EB-3 vizesini anlatacağız:

EB-3 vizesi olarak bilinen göçmen vizesi nedir?

EB-3 vizesi olarak bilinen göçmen vizesi nedir?

EB-3 vizesi, Amerika’da daimi oturma ve çalışma izni, yani Green Card sağlayan göçmen türü vizelerden biridir. Adını da açalım: EB kelimesi “Employment-Based” (İstihdam Temelli) anlamına geliyor, 3 ise bu kategorinin üçüncü kategorisini temsil ediyor. Kısaca EB-3 vizesinin temel amacı Amerika’da nitelikli ve niteliksiz iş gücü eksikliğini kapatmak.

EB-3 vizesinin avantajları neler?

EB-3 vizesinin avantajları neler?

EB-3 vizesi ile Amerika’da işverenin sponsorluğunda yaşamak ve çalışmak şu konularda avantajlar sağlar.

  • Sponsor işvereniniz ile imzaladığınız sözleşmeye göre 1 yıl çalıştıktan sonra istediğiniz mesleği yapmakta ve istediğiniz şehirde yaşamaya başlayabilirsiniz.

  • EB-3 vizesi sahiplerinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Amerika’ya gelebilir ve sizin gibi onlar da Amerika’da Green Card almak için hak kazanabilirler. Ayrıca Amerika’da uygunluklarına göre çalışma ve eğitim görme hakkı da kazanırlar.

  • Bir Amerikan vatandaşı ile neredeyse aynı haklara sahip olarak ülkede yaşabilme şansı elde edersiniz. Göçmen olmayan vize türlerinde olduğu gibi vize sürenizin dolması durumu söz konusu değildir.

  • 5 yıl Amerika’da sürekli bulunma koşulunu karşıladıktan sonra Amerikan vatandaşlığı başvurusu yaparak Amerikan vatandaşı olabilirsiniz.

EB-3 vizesine kimler başvurabiliyor?

EB-3 vizesine kimler başvurabiliyor?

EB-3 vizesine başvurabilmek için Amerika’da belirli niteliklere sahip yabancı işçilere ihtiyaç duyulan pozisyonlarda çalışabilecek olmanız gerekir. Bu pozisyonlar genel olarak üç farklı işçi grubunu kapsıyor:

  • Profesyonel Çalışanlar

Bu kategori dört yıllık bir lisans derecesine sahip olan çalışanları kapsar. Ek olarak başvuru sahibinin, işverenin açtığı pozisyon için gerekli olan minimum eğitim ve deneyim seviyesini karşılayan sertifikalara ya da tecrübeye sahip olması gerekebilir. Amerika’da sponsor işveren belirli bir uzmanlık alanındaki lisans mezunu kişiler için ilan açmış olmalıdır. Genel anlamda üniversite mezunu aranan işler bu kategoride değerlendirilir.

  • Vasıflı Çalışanlar

Vasıflı Çalışanlar kategorisi, genellikle iki yıllık eğitim veya deneyime ihtiyaç duyan pozisyonlar için. Bu kategori, işverenin gerektirdiği becerilere sahip olan ve belirli bir eğitim veya deneyim gerektiren işler için uygundur.

  • Vasıfsız Çalışanlar

Vasıfsız çalışanlar ya da diğer çalışanlar olarak geçen kategoride ise Amerika’da sponsor işveren ile çalışmak isteyen kişilerin eğitim ve deneyim şartı olmadan başvurabileceği işlerdir.

Her bir kategori için başvuru süreci ve gereksinimler farklı olabilir, bu nedenle EB-3 Vizesi için başvurmak isteyen kişilerin kendi durumlarına en uygun olanı belirlemeleri gerekir.

EB-3 vizesine başvuru için gereken şartlar

EB-3 vizesine başvuru için gereken şartlar

EB-3 vizesi şartları başvuranın eğitim durumu, iş deneyimi ve İngilizce dil becerileri gibi faktörlerden oluşuyor. Sponsor bir işverenden iş teklifi alınması sürecin en önemli noktalarından biri. Aşağıdaki şartları karşılıyorsanız ABD işçi alımı için kullanılan bu programa başvuruda bulunabilirsiniz:

  • İş Teklifi

EB-3 vizesine başvurabilmek için bir Amerikan şirketinden tam zamanlı iş teklifi almış olmak temel gereksinimdir. Bu noktada vasıflı, vasıfsız ve profesyonel çalışanlar için sponsor olabilecek işverenleri bulmanın, sürecin karmaşık ve zaman alıcı olması nedeniyle zor olduğunu belirtelim.

Pek çok Amerikalı işveren süreci tek başına yürütmekten kaçınmaktadır. Bu nedenle EB-3 vizesi aracı firma olarak hizmet veren eb3vize.com sitemize kayıt olarak uygun iş fırsatlarını keşfedebilir eğitim ve deneyim şartı aranmayan EB-3 niteliksiz çalışanlar kategorisi ile Amerika’da iş ve Green Card elde etmek için ilk adımınızı atabilirsiniz.

  • Eğitim ve/veya iş deneyimi

Başvuranın iş teklifi için yeterli eğitim ve iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. Bu gereksinim, başvurulan pozisyonun hangi iş kategorisine girdiğine göre değişmektedir. Profesyonel ve nitelikli işçi kategorisi için lisans derecesi ya da minimum iki yıllık iş tecrubesi gerekmektedir.

  • İngilizce dil becerileri

Başvuru sahibinin günlük hayatını idame ettirebilecek kadar İngilizce bilmesi gerekmektedir.

  • Adli sicil

Adayın uyuşturucu suçları, ağır asayiş suçları ve terörizm suçları gibi herhangi bir ciddi suçtan hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

  • Sağlık durumu

Adayın Amerika’ya giriş yapabilmesi için belirli sağlık standartlarını karşılaması gerekmektedir. Bu genellikle, belirli bulaşıcı hastalıklar için negatif test sonuçlarını içerir.

Başvuru yaptığınız kategori niteliklerini taşıdıktan sonra eğer sponsor bir işvereniniz de bulunuyorsa EB-3 vizesi için başvuruda bulunabilirsiniz.

EB-3 vizesiyle ilgili daha fazla bilgi ve başvurunuzu yapmak için eb3vize.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EB-3 vizesiyle ilgili daha fazla bilgi ve başvurunuzu yapmak için eb3vize.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EB-3 vizesi ile ilgili aklınıza takılan her sorunun cevabı, başvuru sürecinde tüm süreci takip eden ekibiyle eb3vize.com'da!