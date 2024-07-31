Amerika’nın Kapıları Ardına Kadar Açılsın: Tüm Detaylarıyla EB-3 Vizesini Anlatıyoruz

EB-3 vizesi şartları başvuranın eğitim durumu, iş deneyimi ve İngilizce dil becerileri gibi faktörlerden oluşuyor. Sponsor bir işverenden iş teklifi alınması sürecin en önemli noktalarından biri. Aşağıdaki şartları karşılıyorsanız ABD işçi alımı için kullanılan bu programa başvuruda bulunabilirsiniz:
EB-3 vizesine başvurabilmek için bir Amerikan şirketinden tam zamanlı iş teklifi almış olmak temel gereksinimdir. Bu noktada vasıflı, vasıfsız ve profesyonel çalışanlar için sponsor olabilecek işverenleri bulmanın, sürecin karmaşık ve zaman alıcı olması nedeniyle zor olduğunu belirtelim.
Pek çok Amerikalı işveren süreci tek başına yürütmekten kaçınmaktadır. Bu nedenle EB-3 vizesi aracı firma olarak hizmet veren eb3vize.com sitemize kayıt olarak uygun iş fırsatlarını keşfedebilir eğitim ve deneyim şartı aranmayan EB-3 niteliksiz çalışanlar kategorisi ile Amerika’da iş ve Green Card elde etmek için ilk adımınızı atabilirsiniz.
- Eğitim ve/veya iş deneyimi
Başvuranın iş teklifi için yeterli eğitim ve iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. Bu gereksinim, başvurulan pozisyonun hangi iş kategorisine girdiğine göre değişmektedir. Profesyonel ve nitelikli işçi kategorisi için lisans derecesi ya da minimum iki yıllık iş tecrubesi gerekmektedir.
Başvuru sahibinin günlük hayatını idame ettirebilecek kadar İngilizce bilmesi gerekmektedir.
Adayın uyuşturucu suçları, ağır asayiş suçları ve terörizm suçları gibi herhangi bir ciddi suçtan hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
Adayın Amerika’ya giriş yapabilmesi için belirli sağlık standartlarını karşılaması gerekmektedir. Bu genellikle, belirli bulaşıcı hastalıklar için negatif test sonuçlarını içerir.
Başvuru yaptığınız kategori niteliklerini taşıdıktan sonra eğer sponsor bir işvereniniz de bulunuyorsa EB-3 vizesi için başvuruda bulunabilirsiniz.