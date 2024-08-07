Türkiye'de Sattığı Renault Marka Aracıyla ABD'de Kendine Yeni Bir Hayat Kurdu: 'Artık Bir Şey Söylemiyorum'

ABD'de yaşayan bir gurbetçi Türkiye'de sattığı Renault Megane marka araçla ABD'de nasıl sıfırdan hayat kurduğunu anlattı. Türkiye'deki 36 bin dolar olan aracın parasıyla 1 yıllık ev kirasından, evdeki eşyalara, cep telefonundan, arabasına kadar her şeyi ABD'de alan gurbetçinin cebinde 10 bin dolar para kaldığı görüldü.

O anları kaydeden adam 'Ben artık bir şey söylemiyorum.' dedi.