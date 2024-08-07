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Türkiye'de Sattığı Renault Marka Aracıyla ABD'de Kendine Yeni Bir Hayat Kurdu: 'Artık Bir Şey Söylemiyorum'

Türkiye'de Sattığı Renault Marka Aracıyla ABD'de Kendine Yeni Bir Hayat Kurdu: 'Artık Bir Şey Söylemiyorum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 14:15

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ABD'de yaşayan bir gurbetçi Türkiye'de sattığı Renault Megane marka araçla ABD'de nasıl sıfırdan hayat kurduğunu anlattı. Türkiye'deki 36 bin dolar olan aracın parasıyla 1 yıllık ev kirasından, evdeki eşyalara, cep telefonundan, arabasına kadar her şeyi ABD'de alan gurbetçinin cebinde 10 bin dolar para kaldığı görüldü. 

O anları kaydeden adam 'Ben artık bir şey söylemiyorum.' dedi. 

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Yaşanan yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar gündelik alışverişlerini bile zor karşılayabilir hale gelmişken, ABD'de yaşayan bir gurbetçinin Türkiye ve ABD'yi kıyasladığı video sosyal medyada gündem oldu.

Yaşanan yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar gündelik alışverişlerini bile zor karşılayabilir hale gelmişken, ABD'de yaşayan bir gurbetçinin Türkiye ve ABD'yi kıyasladığı video sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de sattığı Renault Megane marka araçtan elde ettiği 36 bin dolarla ABD'de kendisine yeni bir hayat kurdu. 1 yıllık ev kirası, evin eşyaları, araba ve cep telefonu dahil olmak üzere toplamda 25 bin dolara yakın bir para veren adam 10 bin dolarlık bir fazla bırakarak alışverişini tamamladı.

Türkiye'de sattığı Renault Megane marka araçtan elde ettiği 36 bin dolarla ABD'de kendisine yeni bir hayat kurdu. 1 yıllık ev kirası, evin eşyaları, araba ve cep telefonu dahil olmak üzere toplamda 25 bin dolara yakın bir para veren adam 10 bin dolarlık bir fazla bırakarak alışverişini tamamladı.

Genç adamın anlattıklarını izleyen Türkiye vatandaşları bir kez daha ekonomik şartlara isyan etti. İşte o görüntüler; 📹

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