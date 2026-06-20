İtalyan Basını Türkiye'nin ve Montella'nın Hayal Kırıklığı Yaratan Performansını Yazdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık yenilgiyle turnuvaya erken veda ederken, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İtalyan medyası, millilerin elenişini sert başlıklarla okuyucularına aktardı.
La Gazzetta dello Sport, “Montella’nın Türkiye’si elendi” ifadesini kullanırken, Corriere della Sera ise “Türkiye batıyor” başlığıyla dikkat çekti. Tuttosport ise değerlendirmesinde Kenan Yıldız üzerinden “sansasyonel düşüş” yorumuna yer vererek turnuvadaki hayal kırıklığını öne çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Montella'nın Türkiye'si elendi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Türkiye batıyor"
"Sansasyonel düşüş"
"Ya istifa ya da kovulacak"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın