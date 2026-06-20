İtalyan Basını Türkiye'nin ve Montella'nın Hayal Kırıklığı Yaratan Performansını Yazdı

La Repubblica gazetesi, Montella yönetimindeki Türkiye’nin Paraguay yenilgisinin ardından “Montella elendi. İtalyan teknik adamın çöküşü” ifadeleriyle süreci değerlendirdi.

Mediaset kanalı ise haberi daha sert bir dille ele alarak, “Dünya Kupası’nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek” yorumunu yaptı. Yayında, Türkiye’nin grup aşamasındaki son ABD maçının ardından teknik direktör değişikliğine gidilebileceği ileri sürüldü.

Ayrıca haberde, milli takımın genç yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler’in kariyerlerinin başında olduğuna vurgu yapılarak, Türkiye’nin gelecek Avrupa Şampiyonası’nda yeniden iddialı olabileceği ancak bunun Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşmeyebileceği iddiasına da yer verildi.