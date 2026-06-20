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İtalyan Basını Türkiye'nin ve Montella'nın Hayal Kırıklığı Yaratan Performansını Yazdı

İtalyan Basını Türkiye'nin ve Montella'nın Hayal Kırıklığı Yaratan Performansını Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 19:09
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Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık yenilgiyle turnuvaya erken veda ederken, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İtalyan medyası, millilerin elenişini sert başlıklarla okuyucularına aktardı.

La Gazzetta dello Sport, “Montella’nın Türkiye’si elendi” ifadesini kullanırken, Corriere della Sera ise “Türkiye batıyor” başlığıyla dikkat çekti. Tuttosport ise değerlendirmesinde Kenan Yıldız üzerinden “sansasyonel düşüş” yorumuna yer vererek turnuvadaki hayal kırıklığını öne çıkardı.

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"Montella'nın Türkiye'si elendi"

"Montella'nın Türkiye'si elendi"

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye’nin, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası finallerine grup aşamasında erken veda etmesi İtalya basınında da geniş yankı uyandırdı.

La Gazzetta dello Sport, 'Montella'nın Türkiye'si elendi' başlığıyla verdiği haberde, 'Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın jenerasyonun zafer hayallerine veda ediyor. Arka arkaya aldığı iki yenilginin ardından Türkiye, gözyaşları içinde turnuvadan eleniyor' değerlendirmesine yer verdi.

"Türkiye batıyor"

"Türkiye batıyor"

Corriere dello Sport gazetesi ise 'Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor. Montella, Dünya Kupası'ndan elendi' başlığıyla verdiği haberde, turnuvadaki süreci sert ifadelerle değerlendirdi.

Haberde, 'Daha kötü olamazdı. Avustralya’ya karşı hayal kırıklığı yaratan ilk maçtaki yenilginin ardından, Montella’nın Türkiye’si ikinci maçında da Paraguay’a mağlup oldu ve Dünya Kupası’na veda etti. Galarza’nın 68. saniyede uzak mesafeden attığı gol maçın sonucunu belirledi. Türkler için Mert Müldür’ün kafa vuruşunda top, talihsiz bir şekilde direkten döndü, başka da bir şey olmadı' ifadelerine yer verildi.

"Sansasyonel düşüş"

"Sansasyonel düşüş"

Tuttosport gazetesi de İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız üzerinden Türkiye’nin Paraguay karşısındaki yenilgisini ve Dünya Kupası’ndan elenişini sayfalarına taşıdı.

Gazete, haberi “Yıldız, Dünya Kupası dışında. Sansasyonel düşüş” başlığıyla okurlarına aktardı. Değerlendirmede, “Vincenzo Montella’nın Türkiye’sinden çok daha farklı bir Dünya Kupası performansı bekleniyordu” ifadelerine yer verilerek turnuvadaki hayal kırıklığına dikkat çekildi.

"Ya istifa ya da kovulacak"

"Ya istifa ya da kovulacak"

La Repubblica gazetesi, Montella yönetimindeki Türkiye’nin Paraguay yenilgisinin ardından “Montella elendi. İtalyan teknik adamın çöküşü” ifadeleriyle süreci değerlendirdi.

Mediaset kanalı ise haberi daha sert bir dille ele alarak, “Dünya Kupası’nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek” yorumunu yaptı. Yayında, Türkiye’nin grup aşamasındaki son ABD maçının ardından teknik direktör değişikliğine gidilebileceği ileri sürüldü.

Ayrıca haberde, milli takımın genç yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler’in kariyerlerinin başında olduğuna vurgu yapılarak, Türkiye’nin gelecek Avrupa Şampiyonası’nda yeniden iddialı olabileceği ancak bunun Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşmeyebileceği iddiasına da yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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