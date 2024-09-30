İtalya’da Tarihi Duvarlara İsimlerini Yazan Türkler Tarihe Saygısızlıklarını Kanıtladı

İtalya Floransa’ya seyahat eden bir sosyal medya kullanıcısı, hayal kırıklığına uğradığı ve aynı zamanda sinirlendiği anları paylaştı. Sosyal medya kullanıcısı tarihi duvarlara Türklerin isimlerini yazdığını görmüştü.
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Tarihten izler taşıyan duvarların belki bir anı uğruna, belki bir fotoğraf uğruna karalanması kabul edilir bir durum değildi.
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Kaydı alan kişinin öfkesi de sesinden anlaşılıyordu.
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