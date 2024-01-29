İsveç'te Bisiklet Sürücülerinin Kaza Yapmamak İçin Hangi Yöne Gittiklerini Belirttikleri Yöntem Gündem Oldu

Kaynak: https://twitter.com/ZAMajans/status/1...
İsveç'te bisiklet sürücülerinin kaza yapmamak için yön belirttiği yöntem viral oldu. Binlerce sürücünün kullandığı yönteme birçok kişi de yorumda bulundu. Bizler de sizin için derledik.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsveç'te bisiklet sürücülerinin hangi yöne gideceklerini gösterdikleri video gündem oldu.
"ZAM Haber"in paylaştığı, sürücülerin daha az kaza yapmasını sağlayan yöntem viral oldu.
Videoyu sizin için şöyle bırakalım.👇
Videoya gelen bazı yorumlar da şu şekilde oldu.👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın