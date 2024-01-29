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İsveç'te Bisiklet Sürücülerinin Kaza Yapmamak İçin Hangi Yöne Gittiklerini Belirttikleri Yöntem Gündem Oldu

İsveç'te Bisiklet Sürücülerinin Kaza Yapmamak İçin Hangi Yöne Gittiklerini Belirttikleri Yöntem Gündem Oldu

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.01.2024 - 02:57

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İsveç'te bisiklet sürücülerinin kaza yapmamak için yön belirttiği yöntem viral oldu. Binlerce sürücünün kullandığı yönteme birçok kişi de yorumda bulundu. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/ZAMajans/status/1...
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İsveç'te bisiklet sürücülerinin hangi yöne gideceklerini gösterdikleri video gündem oldu.

İsveç'te bisiklet sürücülerinin hangi yöne gideceklerini gösterdikleri video gündem oldu.

"ZAM Haber"in paylaştığı, sürücülerin daha az kaza yapmasını sağlayan yöntem viral oldu.

"ZAM Haber"in paylaştığı, sürücülerin daha az kaza yapmasını sağlayan yöntem viral oldu.

Videoyu sizin için şöyle bırakalım.👇

Videoya gelen bazı yorumlar da şu şekilde oldu.👇

Videoya gelen bazı yorumlar da şu şekilde oldu.👇
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