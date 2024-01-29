Amerika'da Yaşayan Türklerin Kullandığı Buram Buram Memleket Kokan Plakalar

Kaynak: https://twitter.com/ZAMajans/status/1...
Amerika'da buluna Türklerin seçtiği ilginç plakalar sosyal medyada gündem oldu. Bizler de 'ZAM Haber'in yaptığı paylaşımları sizin için derledik. Siz de merak ediyorsanız sizi şöyle alalım...👇
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Twitter'daki "ZAM Haber" adlı hesaptan, Amerika'da bulunan Türk plakaları paylaşıldı.
Beşiktaş aşkından Adanalılığa kadar birçok plakaya şahit olduk.
Siz de devamını görmek istiyorsanız sizleri şöyle bırakalım...👇
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