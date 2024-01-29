Görüş Bildir
Haberler
Video
Amerika'da Yaşayan Türklerin Kullandığı Buram Buram Memleket Kokan Plakalar

Amerika'da Yaşayan Türklerin Kullandığı Buram Buram Memleket Kokan Plakalar

Amerika Birleşik Devletleri
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.01.2024 - 02:21

İçerik Devam Ediyor

Amerika'da buluna Türklerin seçtiği ilginç plakalar sosyal medyada gündem oldu. Bizler de 'ZAM Haber'in yaptığı paylaşımları sizin için derledik. Siz de merak ediyorsanız sizi şöyle alalım...👇

Kaynak: https://twitter.com/ZAMajans/status/1...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Twitter'daki "ZAM Haber" adlı hesaptan, Amerika'da bulunan Türk plakaları paylaşıldı.

Twitter'daki "ZAM Haber" adlı hesaptan, Amerika'da bulunan Türk plakaları paylaşıldı.

Beşiktaş aşkından Adanalılığa kadar birçok plakaya şahit olduk.

Beşiktaş aşkından Adanalılığa kadar birçok plakaya şahit olduk.

Siz de devamını görmek istiyorsanız sizleri şöyle bırakalım...👇

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın